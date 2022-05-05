Жених Кортни Кардашьян просил благословения у ее умершего отца

Трэвис Баркер перед тем, как сделать предложение Кортни, ходил на могилу к Роберту Кардашьяну.

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В прошлом году осенью барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение модели Кортни Кардашьян, на что звезда ответила согласием. Как оказалось, романтичным было не только предложение, которое музыкант сделал на закате возле океана в окружении тысячи роз, но и поступок Баркера накануне этого важного события. Музыкант отправился на могилу к Роберту Кардашьяну, чтобы попросить руку и сердце его дочери. Об этом стало известно из Twitter Кортни.

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"Самый невероятный человек, которого я знаю", — подписала Кардашьян перепост сообщения, в котором говорится, что поступок Трэвиса — очень красивый жест.

Напомним, роман Кортни и Трэвиса закрутился в 2020 году, официально об их отношениях стало известно в январе 2021, а в октябре пара обручилась. Они планировали снимать свою семейную жизнь на камеру и демонстрировать ее широкой публике, как это всегда было принято в семействе Кардашьян-Дженнер.

Как писал ранее Фокус, пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе после музыкальной премии "Грэмми", но позже заявили, что это было только репетиция официального торжества. В СМИ писали, что мероприятие было спонтанным. Идея принадлежала Трэвису. Пара отлично провела время в Лас-Вегасе и решила завершить этот день спонтанным маленьким праздником, который не имел никаких юридических обязательств.

Также ходили слухи о беременности Кортни, поскольку она пришла на церемонию награждения "Грэмми" в приталенном костюме, из-за чего ее поклонники увидели округленный живот. Позже выяснилось, что Кортни действительно планирует ребенка, для чего принимает гормональные препараты, которые оказывают влияние на ее физическое и эмоциональное состояния. Пока у старшей Кардашьян от первого брака с бизнесменом Скоттом Дисиком растет трое детей.