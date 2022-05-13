Кортни Кардашьян сломала свое обручальное кольцо за миллион долларов

Знаменитость очень расстроилась из-за досадного инцидента.

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43-летняя светская львица Кортни Кардашьян сломала свое обручальное кольцо за один миллион долларов. Об этом пишет The Cut.

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Как известно, осенью 2021 возлюбленный Кортни, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал ей предложение и подарил роскошное кольцо с бриллиантом от известного ювелира Лоррейн Шварц. Стоимость изделия оценивается в миллион долларов.

[ + – ] Кортни и Трэвис сыграли пробную свадьбу

Однако впоследствии стало известно, что Кортни сломала кольцо, нечаянно наступив на него. Об этом невеста Трэвиса рассказала в новом эпизоде реалити-шоу The Kardashians.

"Я сидела на полу, складывала худи, сняла кольцо и положила его возле себя на полу", — рассказала Кортни, добавив, что после этого она внезапно встала взять что-то из шкафа и нечаянно наступила на кольцо.

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По словам светской львицы, она плакала из-за досадного инцидента несколько часов и позвонила своему возлюбленному сообщить о досаде. На что Трэвис поддержал Кортни, однако она все равно пережила нервный срыв на фоне сломанного кольца.

Отметим, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер готовятся к свадьбе. Музыкант сделал предложение своей возлюбленной осенью 2021, а через полгода во время церемонии "Грэмми-2022" они сыграли пробную свадьбу в лучших традициях Лас-Вегаса. Молодоженов даже обвенчал двойник Элвиса Пресли.

Напомним, жених Кортни ходил к могиле ее покойного отца, чтобы попросить благословения на брак со знаменитостью.

Также Фокус писал о роскошном кольце за 2 млн долларов, которое продемонстрировала жена Бруклина Бекхэма — американская актриса Никола Пельтц.