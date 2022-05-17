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Кортни Кардашьян показала фотографии со свадьбы с Трэвисом Баркером

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Кортни Кардашьян, Трэвис Баркер
Фото: kourtneykardash | Кортни Кардашьян официально вышла замуж за Трэвиса Баркера

На снимках можно увидеть свадебное платье Кортни, а также гостей скромной церемонии.

43-летняя теледива и модель Кортни Кардашьян подтвердила, что она теперь замужняя женщина, опубликовав у себя в Instagram свадебные фотографии.

"Пока смерть не разлучит нас", — подписала черно-белые снимки звезда "Кардашьян".

Кортни Кардашьян и ее супруг Трэвис Баркер устроили скромную свадебную церемонию
Кортни Кардашьян и ее супруг Трэвис Баркер устроили скромную свадебную церемонию
Фото: kourtneykardash

Свадебный фотоотчет открывает снимок влюбленных, целующихся в черном автомобиле с откидным верхом с надписью "молодожены". На следующих фото можно разглядеть короткое белое платье с фатой, которое Кортни выбрала для торжества, а также смокинг ее официального супруга Трэвиса Баркера.

Для свадебной церемонии Кортни выбрала короткое белое платье и подходящую к нему фату
Для свадебной церемонии Кортни выбрала короткое белое платье и подходящую к нему фату
Фото: kourtneykardash
Трэвис Баркер надел черный смокинг и солнцезащитные очки
Трэвис Баркер надел черный смокинг и солнцезащитные очки
Фото: kourtneykardash

На одном из снимков молодожены стоят рядом с бабушкой Кардашьян, Мэри Джо Кэмпбелл, и отцом Баркера, Рэнди Баркером, — единственными свидетелями скромной церемонии в Санта-Барбаре.

На свадебной церемонии были только самые близкие люди жениха и невесты
На свадебной церемонии были только самые близкие люди жениха и невесты
Фото: kourtneykardash

Как пишут в издании TMZ, у звезды реалити-шоу и ее супруга, барабанщика Blink-182, впереди еще ожидается большое свадебное торжество в Италии в ближайшем будущем.

Напомним, для 43-летнего Трэвиса это третий брак. Он был женат дважды — на Мелиссе Кеннеди и Шанне Моаклер. Кортни официально вышла замуж впервые. С отцом своих детей, бизнесменом Скоттом Дисиком, они не были расписаны.

Трэвис Баркер сделал предложение Кортни прошлой осенью на закате возле океана в окружении тысячи роз. Перед этим он отправился на могилу к покойному отцу своей возлюбленной, Роберту Кардашьяну, чтобы попросить благословения на брак.

Прежде чем сыграть официальную свадьбу, пара устроила репетицию торжества в Лас-Вегасе. Кортни и Трэвис обменялись кольцами сразу после церемонии награждения "Грэмми-2022" в ночь с 3 на 4 апреля 2022 года. Молодоженов венчал переодетый Элвис Пресли. Позже выяснилось, что у пары не было с собой свидетельства о браке, а шуточная церемония была романтическим порывом Трэвиса.

Ранее Фокус писал, что Кортни Кардашьян случайно сломала свое обручальное кольцо от известного ювелира за миллион долларов.