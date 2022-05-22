Появились первые фото итальянской свадьбы Кортни Кардашьян

Невеста была в белом, а вот ее младшая сестра Ким выбрала кружевной наряд в стиле Мортиши Аддамс из "Семейки Аддамс"

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Ранее в Сети появились первые снимки из итальянского Портофино, где Кортни Кардашьян, старшая из сестер, в третий раз вышла замуж за своего избранника Трэвиса Баркера. Однако оказалось, что черное мини-платье и короткая вуаль была только одним из нарядов. Главное платье все же было белым, но тоже коротким. Daily Mail опубликовал первые снимки и подробности торжества.

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46-летний Трэвис появился на церемонии не в сутане, в которой его видели ранее, а в элегантном костюме с галстуком-бабочкой. На свадьбе также присутствовали двое его взрослых детей от предыдущих отношений: сын Лэндон и дочь Алабама.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер перед алтарем Фото: Скриншот

Сама церемония прошла в гроте, как и предсказывали таблоиды, Кортни шла к алтарю под "Аве Мария". В грот ей помогала спуститься ее мать, Крис Дженнер, которая для торжества выбрала бледно-розовое платье, украшенное перьями.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Крис Дженнер Фото: Backgrid

К слову, спонсорами церемонии выступил модный дом Dolce & Gabbana, который не только предоставил свадебные наряды, но и катера Riva, на которых гости прибывали на Портофино, где проходила церемония.

Платье Кортни было сшито из кружев и дополнено корсетом, а на длинной вуали была вышита Дева Мария. В руках она несла небольшой букет из красных и белых роз.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Крис Дженнер Фото: Backgrid

После венчания пара с гостями позировали фотографам, так что официальных снимков стоит ожидать позже.

Позже были замечены вспышки фотоаппаратов, указывающие на то, что пара позировала для официальных фотографий со своей семьей и друзьями. Известно, что вся территория виллы Кастелло Браун, где проходила свадебная вечеринка, была закрыта для публики и надежно укрыта от посторонних глаз, а весь персонал подписал юридическое соглашение, запрещающие им говорить о свадьбе.

Сестры Хлоя и Ким Кардашьян на свадьбе появились в черных нарядах. Причем наряд Ким в Сети уже сравнили с платьем Мортиши Аддамс из известного фильма.

[ + – ] Ким Кардашьян с дочерью Норт Фото: Backgrid

Точное количество гостей – неизвестно, но свадьбу посетил Machine Gun Kelly, давний друг жениха, с которым они записали рок-альбом Tickets to My Downfall в прошлом году. Меган Фокс его сопровождала, но ей удалось улизнуть от папарацци.

[ + – ] Machine Gun Kelly прибыл на свадьбу Фото: SWNS

Напомним, на Портофино прошла уже третья свадебная церемония Кортни и Трэвиса. Первая состоялась в Лас-Вегасе, но была недействительна из-за отсутствия ряда документов. Они обвенчались в Санта-Барбаре в мае во второй раз.