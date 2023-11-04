Поэт для поиска имени и кроватка за тысячи: эксперт рассказала, как богачи готовятся к рождению детей

Тиффани Норрис сопровождает сверхбогатых людей в качестве консьержа перед родами и помогает купить им все необходимое, а также выбрать имя для младенца.

Как рожают 1%: Для сверхбогатых людей подготовка к новому статусу родителя означает серьезные расходы. Миллионеры и миллиардеры нанимают специальных консультантов, или консьержей, которые помогают им подготовится к родам. И в обязанности этих людей входят самые неожиданные просьбы. Об этом пишет Daily Mail.

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Одного из таких консьержей зовут Тиффани Норрис, которая сопровождает своих сверхбогатых клиентов во время беременности и рождения детей.

По ее словам, новая мода – это консультации по поводу имени ребенка. И она пришла из Лос-Анджелеса.

"У меня была одна пара, которая была настолько зациклена на поиске уникального имени для ребенка, что в итоге я наняла лингвиста, поэта и эксперта по маркетингу, и мы все сидели и обсуждали имена, пока не нашли то, которое понравилось родителям. Потом они перестали его использовать и выбрали вместо этого вполне обычное имя", — рассказывает Тиффани.

Гламурная переноска от Cybex

Она не раскрывает имена своих клиентов, но отмечает, что они относятся к миру сверхбогатых людей, многие из которых довольно знамениты.

"На днях я помогал клиентке найти психолога по вопросам беременности. Она хотела знать, будет ли у нее мальчик или девочка, но для УЗИ еще слишком рано", — отметила Тиффани.

Другая будущая мать "еженедельно принимает звуковые ванны, чтобы помочь ей и ребенку почувствовать себя в покое".

Младенцы, рожденные в мегабогатых семьях, проводят первые месяцы жизни, путешествуя на частных самолетах, отдыхая на Мальдивах и спят в детских комнатах, размер которых превышает размеры обычной квартиры.

У ее клиентов, среди которых менеджеры хедж-фондов, знаменитости и богатые наследники, есть одна общая черта: они хотят лучшего для своих детей. А в мире одного процента это означает, что нужно потратить очень много денег.

Одно из первых, на что они обращают свое внимание – это детская комната. Для этого всегда будет привлекаться специалист-дизайнер интерьера.

Магазин Cam Cam Copenhagen

Обычно обстановку для детской богачи покупают в магазинах в Челси. Популярностью пользуется кроватка "Корзина Моисея" которая, украшена кристаллами ручной огранки и стоит 4100 фунтов стерлингов.

Кровать в форме вертолета обойдется в 60 000 фунтов стерлингов.

В бутике детской мебели Blue Almonds, можно купить сделанную на заказ кроватку с семейным гербом и нарисованными от руки инициалами ребенка (самая простая стоит от 955 фунтов стерлингов).

Для более современного скандинавского образа родители-знаменитости выбирают Cam Cam Copenhagen, чья простая белая кроватка обойдется вам в 1250 фунтов стерлингов в Harrods. Любому сверхбогатому ребенку также нужна коляска. Гламурная коляска от Cybex стоит более 3000 фунтов.

Гламурная коляска от Cybex

Сделанная на заказ коляска от независимого дизайнера будет стоить от 10 тысяч фунтов и выше.

После богатые родители подыскивают подходящую няню. Лучше всего – это няня из знаменитой академии Норланда, но за них идет настоящая битва. Зарплата няни из Норланда составляет от 400 тысяч фунтов в год. Услугами няни из этой академии пользуются Мик Джаггер и принц Уильям.

Кроме того, есть специалисты, призванные решать проблемы воспитания детей. Эксперт, который приучит юного наследника миллиардов к горшку, обойдется в 500 фунтов в день, консультант по сну – в 680 фунтов за сеанс.

Для будущей супербогатой мамы беременность и роды не являются поводом выглядеть хуже, чем обычно. Стилисты для беременных востребованы, помогая им выглядеть безупречно даже на последних месяцах беременности. Еще более удивительно то, что у многих малышей тоже есть свои стилисты.

"У меня есть клиентка, чей гардероб трехмесячного ребенка стоит 50 тысяч фунтов. Стилист для ребенка будет приходить каждую неделю и выбирать наряды", — отмечает Тиффани.

В конце концов, малышам необходимо хорошо выглядеть, посещая частные клубы, детские версии которых появились в шикарных районах Лондона. В Челси есть Purple Dragon стоимостью 6000 фунтов стерлингов в год, в состав которого входят бассейн, стена для скалолазания и симулятор гольфа, а также Cloud Twelve стоимостью до 5000 фунтов стерлингов в год в Ноттинг-Хилле, где дети до 11 лет могут насладиться балетом, кулинарией и уроками рисования, пока их родители отдыхают в спа-центрах.

В следующем году в Парсонс-Грин откроется Jesse's House, предлагающий ясли и тренажерный зал для детей.

Рожают богатые дамы в подходящих учреждениях. Портледнская больница обойдется в 30 тысяч фунтов. Там рожали Виктория Бекхэм и Меган Маркл.

"Это совсем не похоже на больницу, а еда потрясающая. Здесь есть отдельная комната с собственным лифтом, которая отлично подходит для знаменитостей, гостиная и двуспальная кровать для вашего партнера", — отмечает Тиффани. Аренда Kensington Suite стоит 2200 фунтов стерлингов за ночь, плюс 9350 фунтов стерлингов за кесарево сечение и дополнительные расходы на все, включая перевязки (от 50 фунтов стерлингов) и наложение швов (900 фунтов стерлингов).

Благодаря принцессе Уэльской самым известным частным родильным отделением стало отделение Линдо в больнице Святой Марии в Паддингтоне. Люди готовы очень много платить за фото на ступенях, где когда-то фотографировалась Кейт Миддлтон.

Фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма у больницы Паддингтон Фото: Getty Images

После родов, даже если больничная палата стоит тысячи долларов за ночь, многие захотят "преобразовать ее, чтобы она стала больше похожа на дом", будь то использование любимых ароматических свечей или размещение фотографий своей семьи. Это идеальный фон для послеродовой фотосессии.

"Мы приглашаем визажиста и парикмахера, чтобы мама выглядела великолепно, а для съемки нанимаются фотографы, снимавшие для Vogue", — резюмирует Тиффани.

Ранее Фокус писал о том, где Меган Маркл родила свою дочь Лилибет. Это произошло в очень дорогом и эксклюзивном госпитале Санта-Барбары.