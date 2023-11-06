Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в облегающем блестящем платье (фото)

Знаменитость выбрала бренд, который принадлежит компании ее мужа.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек позировала в облегающем блестящем платье. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram с более чем 27 млн подписчиков.

"2023 LACMA Art+Film Gala в честь Джуди Баки и Дэвида Финчера", — рассказала актриса о мероприятии, которое посетила накануне.

Для публичного появления Сальма выбрала приталенное блестящее платье в пол от Gucci. Интересно, что дом моды принадлежит компании мужа Хайек, 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Kering — группа компаний, которые выпускают предметы роскоши, в том числе Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen.

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Волосы знаменитости были уложены на бок легкими волнами. Она добавила к вечернему образу массивные золотые серьги.

Сальма Хайек

"Так весело было прошлой ночью! Ты такая потрясающая и милая!" — написала в комментариях светская львица Пэрис Хилтон.

Напомним, Сальма Хайек обратилась к покойному Мэттью Перри.

Также Фокус писал о выходе на публику Сальмы Хайек с ее мужем Франсуа-Анри Пино.