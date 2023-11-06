Королевская семья Дании приобрели новый дом за 3 миллиона фунтов

Младший сын королевы Маргрете приступил к работе в посольстве Дании в Вашингтоне.

Принц Иоаким и принцесса Мэри приобрели новый дом в Ведбеке, Дания. Об этом сообщает издание Hello!

Королевская семья приобрела недвижимость после того, как продали свою виллу в Клампенбурге, где они прожили два года после переезда из замка Шакенборг в Юланде.

Принц Иоаким

В сети сообщают, что их новая собственность, стоимостью 3,4 миллиона евро, будет служить для будущих семейных встреч.

54-летний принц Иоаким и 47-летняя принцесса Мэри сейчас находятся в США, где Иоаким получил новую работу в посольстве Дании в Вашингтоне. В своей новой роли младший сын королевы Маргрете "поможет укрепить оборонно-промышленное сотрудничество Дании с Соединенными Штатами и Канадой в ближайшие годы".

Эти изменения в жизни датской королевской семьи произошли после решения королевы Маргрете о лишении детей принца Иоакима их королевских титулов. В заявлении на Instagram королева извинилась за это решение, отметив, что оно стало необходимым шагом для будущего монархии.

- Эту корректировку, которую я рассматриваю как необходимую гарантию для будущего монархии, я хочу сделать своевременно. Я приняла решение как Королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила то, что чувствует мой младший сын и его семья. Это производит сильное впечатление, и я прошу прощения за это. Никто не должен сомневаться, что мои дети, невестки и внуки — моя большая радость и гордость. Я надеюсь, что теперь мы, как семья, сможем найти спокойствие, чтобы самим пережить эту ситуацию., — пояснила Маргрете.

Напомним, что королевская семья Дании представила официальный портрет принца Кристиана.