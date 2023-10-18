Королевская семья Дании представила официальный портрет принца Кристиана

Автором снимков королевской семьи и наследника престола является фотограф Деннис Стенилд.

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15 октября наследный принц Кристиан отметил свое 18-летие, на которое во дворец Кристиансборг в Копенгагене собрались представители королевских семей Европы, а спустя пару дней в официальном аккаунте монархов появились новые портреты принца и всей семьи.

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На снимках изображены наследный принц Фредерик и наследная принцесса Мэри и их семья перед тем, как они отправились на гала-ужин.

На фото позируют принц Кристиан — старший ребенок пары, за ним следуют 16-летняя принцесса Изабелла и 12-летние близнецы – принц Винсент и принцесса Жозефина.

Семья из шести человек запечатлена на богато украшенной лестнице из золота и мрамора и перед ней, а автором снимков является фотограф Деннис Стенилд.

55-летний Фредерик по этому случаю надел военную форму, а Кристиан и его младший брат Винсент – смокинги. 51-летняя Мэри была неотразима в синем блестящем платьем от Jesper Høvring, которое дополнила своей свадебной тиарой, а Изабелла выбрала темно-фиолетовое платье от Safiyaa. Жозефина была одета в темно-синий комбинезон с открытыми плечами от Jesper Høvring и эффектные золотые туфли на каблуках.

На одном изображении члены королевской семьи вместе смеются и улыбаются, спускаясь по лестнице, а затем позируют для более формального снимка.

Еще на двух фото принц Кристиан стоит со своими родителями.

В день его рождения бабушка, королева Маргрете, подарила ему Орден Слона, который он повесил на синий пояс.

Датский королевский дворец также опубликовал несколько индивидуальных портретов Кристиана.

На ужине присутствовали принцесса Бельгии Елизавета, принцесса Нидерландов Катарина Амалия, принцесса Норвегии Ингрид Александра, кронпринцесса Швеции Виктория, принц Даниэль и их дочь принцесса Эстель. Среди гостей также были младший брат наследного принца Фредерика принц Иоахим, его жена принцесса Мария и их дети, граф Хенрик и графиня Афина.

Принц Кристиан родился в Ригшоспиталете, Копенгагенском университете, 15 октября 2005 года. Он был крещен в январе 2006 года в дворцовой часовне Кристиансборг. Крестными родителями наследника престола стали его дядя по отцовской линии, принц Йоахим, наследная принцесса Швеции Виктория, а также наследный принц Хокон и наследная принцесса Норвегии Метте-Марит.

Кристиан является вторым в очереди на датский престол после своего отца, наследного принца Фредерика.

Ранее Фокус писал, в чем на гала-ужине по случаю дня рождения принца Кристиана появилась принцесса Нидерландов.