Королівська сім'я Данії представила офіційний портрет принца Крістіана

Автором знімків королівської сім'ї та спадкоємця престолу є фотограф Денніс Стенілд.

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15 жовтня наслідний принц Крістіан відзначив своє 18-річчя, на яке в палац Крістіансборг у Копенгагені зібралися представники королівських родин Європи, а за кілька днів в офіційному акаунті монархів з'явилися нові портрети принца і всієї родини.

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На знімках зображені наслідний принц Фредерік і наслідна принцеса Мері та їхня сім'я перед тим, як вони вирушили на гала-вечерю.

На фото позують принц Крістіан — старша дитина пари, за ним слідують 16-річна принцеса Ізабелла і 12-річні близнюки — принц Вінсент і принцеса Жозефіна.

Сім'я з шести осіб зображена на багато прикрашених сходах із золота і мармуру та перед ними, а автором знімків є фотограф Денніс Стенілд.

55-річний Фредерік з цієї нагоди одягнув військову форму, а Крістіан і його молодший брат Вінсент — смокінги. 51-річна Мері була чарівна в синій блискучій сукні від Jesper Høvring, яку доповнила своєю весільною тіарою, а Ізабелла обрала темно-фіолетову сукню від Safiyaa. Жозефіна була одягнена в темно-синій комбінезон з відкритими плечима від Jesper Høvring і ефектні золоті туфлі на підборах.

На одному зображенні члени королівської сім'ї разом сміються і посміхаються, спускаючись сходами, а потім позують для більш формального знімка.

Ще на двох фото принц Крістіан стоїть зі своїми батьками.

У день його народження бабуся, королева Маргрете, подарувала йому Орден Слона, який він повісив на синій пояс.

Данський королівський палац також опублікував кілька індивідуальних портретів Крістіана.

На вечері були присутні принцеса Бельгії Єлизавета, принцеса Нідерландів Катаріна Амалія, принцеса Норвегії Інгрід Александра, кронпринцеса Швеції Вікторія, принц Даніель і їхня дочка принцеса Естель. Серед гостей також були молодший брат наслідного принца Фредеріка принц Йоахім, його дружина принцеса Марія та їхні діти, граф Генрік і графиня Афіна.

Принц Крістіан народився в Рігшоспіталіті, Копенгагенському університеті, 15 жовтня 2005 року. Його хрестили в січні 2006 року в палацовій каплиці Крістіансборг. Хрещеними батьками спадкоємця престолу стали його дядько за батьківською лінією, принц Йоахім, спадкова принцеса Швеції Вікторія, а також спадковий принц Хокон і спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт.

Крістіан є другим у черзі на данський престол після свого батька, наслідного принца Фредеріка.

Раніше Фокус писав, у чому на гала-вечері з нагоди дня народження принца Крістіана з'явилася принцеса Нідерландів.