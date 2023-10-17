Принцеса Нідерландів з'явилася на публіці в розкішному ансамблі (фото)
Принцеса проводила вечір у компанії бельгійської принцеси Єлизавети.
19-річна дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими, принцеса Катаріна-Амалія, відвідала вечірку з нагоди 18-річчя принца Данії Крістіана в палаці Крістіансборг у Копенгагені, з'явившись на заході в розкішному ансамблі, пише Hello.Важливо
Вона прибула на урочистість у синій сукні до підлоги з ковзною шифоновою накидкою від бельгійського модного бренду Essential Antwerp. На голові у неї була сапфірова тіара королеви Емми.
Волосся принцеса залишила розпущеним, і воно хвилями падало їй на плечі, а макіяж був стриманим.
Образ Катаріна-Амалія доповнила простим срібним клатчем. Однак, мабуть, головним акцентом образу стали її туфлі. Вона взула темно-синю атласну пару від Manolo Blahnik відтінку Hangisi 105, прикрашену срібною пряжкою.
Туфлі-човники Manolo Blahnik не тільки додали гламурного штриха до королівського образу, а й принцеса в усіх відношеннях виглядала як "IT-girl" у туфлях, які найсимволічніше показала Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу в "Сексі у великому місті".
Улюблена всіма оглядачка, як відомо, носила ці дизайнерські туфлі, коли сказала "так" містеру Бігу на весіллі в мерії. Ці туфлі відразу ж стали фаворитами фанатів, оскільки вони повністю відображали неймовірний стиль Керрі Бредшоу — абсолютно гламурний і казково нетрадиційний.
Раніше Фокус писав, що принцеса Нідерландів Алексія дебютувала на дні відкриття парламенту з батьками і сестрою.