Принцеса Нідерландів Алексія дебютувала на дні відкриття парламенту з батьками та сестрою

Принцеса вдруге за місяць з'явилася на публіці.

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18-річна принцеса Нідерландів і принцеса Орансько-Нассауська, Алексія, яка є середньою донькою короля Віллема-Олександра і королеви Максими, вперше приєдналася до своїх батьків і старшої сестри, 19-річної Катаріни-Амалії, на урочистій церемонії відкриття парламенту в Гаазі, повідомляє Hello.

На заході дівчина мала дуже величний вигляд у малиново-рожевій сукні до підлоги від Zhivago. Образ юна принцеса доповнила діамантовими сережками і квітковим аксесуаром для волосся. Вона також уперше одягнула Орден Нідерландського Лева, кавалером якого стала в день свого 18-річчя 26 червня 2023 року. Крім того, Алекссія — кавалер Домашнього Ордена Золотого Лева.

У руках Алексія тримала клатч у тон сукні, а ансамбль завершували світлі туфлі.

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Принцеса Алексія Фото: Getty

Це — друга публічна поява принцеси цього місяця. Раніше вона взяла участь у церемонії присвоєння імені судну VOX Alexia в Роттердамі. Це сталося після того, як у травні Алексія закінчила United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) в Уельсі, де завершила дворічну програму Міжнародного бакалаврату.

Король і королева Нідерландів зі своїми доньками

Повертаючись до дня відкриття парламенту, додамо, що сестра Алексії, Катаріна-Амалія, студентка Амстердамського університету, обрала для виходу кобальтово-синю асиметричну сукню від Safiyaa. Її світлі локони були укладені в зачіску, а образ доповнювали ободок і сережки з сапфірами.

Мати принцес, королева Максима, вибрала ніжно-рожевий штанний костюм Claes Iversen, пальто з візерунком і ефектний капелюх з квітковим принтом.

Наймолодшої принцеси, 16-річної Аріани, з батьками і сестрами не було, оскільки наразі вона навчається в UWC Adriatic в Італії. Крім доньок, до королівського подружжя приєднався молодший брат Віллема-Олександра, принц Костянтин, і його дружина принцеса Лаурентієн.

За інформацією ЗМІ, Катаріну-Амалію та Алексію можуть запросити на гала-вечерю на честь 18-річчя принца Данського Крістіана в палаці Крістіансборг у Копенгагені 15 жовтня. Голландська королівська сім'я підтримує тісну дружбу з датською, шведською та норвезькою монархіями, а кронпринцеса Швеції Вікторія є однією з хрещених батьків Катаріни-Амалії.

Раніше Фокус писав, що в жовтні минулого року принцеса Катаріна-Амалія переїхала додому зі студентського гуртожитку в Амстердамі через те, що їй почали надходити погрози.