Тіари, розкішний прийом і рок-концерт: як принц Данський Крістіан відсвяткував повноліття
18-річчя принца і спадкоємця престолу пройшло з королівським розмахом: у компанії майбутніх правителів Європи.
Спочатку принц Данії Крістіан порадував натовп, який зібрався біля замку Амалієнборг у Копенгагені, щоб відсвяткувати 18-річчя спадкоємця престолу. А потім він переодягнувся у фрак і вирушив на свою розкішну вечірку, де зробив спільне фото з чотирма майбутніми королевами. Про це пише Daily Mail.Важливо
Майбутній король, якого вважають одним із найзавидніших холостяків Європи, відсвяткував своє повноліття 15 жовтня на великому гала-концерті, на якому були присутні члени багатьох королівських сімей Європи. Але не Великої Британії. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон на вечірці не було. Але там і без них вистачало королівських осіб.
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На балкон принц Крістіан вийшов у сірому костюмі в клітинку і темно-синій краватці.
Потім до нього приєдналися його батько, наслідний принц Фредерік і його бабуся, королева Данії Маргрете — до того, як до нього приєдналися його мати, принцеса Мері, а також брати й сестри: принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна.
А потім принц вирушив із сім'єю до палацу Крістіансборг, де вже був офіційний дрес-код. Що для запрошених дам означало вечірні сукні та тіари.
Там Крістіан зробив унікальне фото одразу з чотирма майбутніми європейськими королевами.
Одягнені в розкішне вбрання, майбутні королеви: принцеса Швеції Естель, 11 років, принцеса Норвегії Інгрід-Олександра, 19 років, принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, 19 років, і принцеса Бельгії Елізабет, 21 рік, посміхалися в камеру поряд з Крістіаном.
За останні 30-40 років багато монархій в усій Європі змінили свої правила успадкування на абсолютне первородство, що означає, що старша дитина государя буде успадковувати трон незалежно від статі, а перевагу спадкоємцям чоловічої статі віддавати не будуть.
У принцеси Естель, принцеси Інгрід-Олександри і принцеси Єлизавети є молодші брати, і якби ці молоді жінки народилися на кілька десятиліть раніше, то вони б поступилися місцем спадкоємцям чоловічої статі.
На прийомі були присутні не тільки члени королівських сімей, а й представники молоді Данії.
І хоч повноліття Крістіана — це державне свято, перш за все, це був день народження 18-річного юнака. Тож у підсумку офіційна частина святкування змінилася веселою вечіркою. І його мати, кронпринцеса Мері, навіть вийшла на танцпол.
З цієї нагоди Мері була одягнена в блискучу чорну сукню до підлоги, завершуючи образ стильною зачіскою і діамантовою тіарою.
Але формальний вигляд не завадив їй потанцювати, коли королева Маргрете представила сюрприз на день народження свого онука: рок-концерт у приватному палаці.
На сцені виступав Бенджамін Хев, популярна данська рок-зірка, фронтмен гурту The Family.
Нагадаємо, раніше вважалося, що на день народження Крістіана з'явиться сицилійська принцеса Марія К'яра де Бурбон. Її вважають новою дівчиною спадкоємця престолу, хоч К'яра це і заперечує.