Тіари, розкішний прийом і рок-концерт: як принц Данський Крістіан відсвяткував повноліття

18-річчя принца і спадкоємця престолу пройшло з королівським розмахом: у компанії майбутніх правителів Європи.

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Спочатку принц Данії Крістіан порадував натовп, який зібрався біля замку Амалієнборг у Копенгагені, щоб відсвяткувати 18-річчя спадкоємця престолу. А потім він переодягнувся у фрак і вирушив на свою розкішну вечірку, де зробив спільне фото з чотирма майбутніми королевами. Про це пише Daily Mail.

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Майбутній король, якого вважають одним із найзавидніших холостяків Європи, відсвяткував своє повноліття 15 жовтня на великому гала-концерті, на якому були присутні члени багатьох королівських сімей Європи. Але не Великої Британії. Принца Вільяма і Кейт Міддлтон на вечірці не було. Але там і без них вистачало королівських осіб.

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На балкон принц Крістіан вийшов у сірому костюмі в клітинку і темно-синій краватці.

Принц Крістіан

Потім до нього приєдналися його батько, наслідний принц Фредерік і його бабуся, королева Данії Маргрете — до того, як до нього приєдналися його мати, принцеса Мері, а також брати й сестри: принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна.

А потім принц вирушив із сім'єю до палацу Крістіансборг, де вже був офіційний дрес-код. Що для запрошених дам означало вечірні сукні та тіари.

Там Крістіан зробив унікальне фото одразу з чотирма майбутніми європейськими королевами.

Одягнені в розкішне вбрання, майбутні королеви: принцеса Швеції Естель, 11 років, принцеса Норвегії Інгрід-Олександра, 19 років, принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, 19 років, і принцеса Бельгії Елізабет, 21 рік, посміхалися в камеру поряд з Крістіаном.

Принц Крістіан і чотири майбутні королеви Фото: Instagram detdanskekongehus

За останні 30-40 років багато монархій в усій Європі змінили свої правила успадкування на абсолютне первородство, що означає, що старша дитина государя буде успадковувати трон незалежно від статі, а перевагу спадкоємцям чоловічої статі віддавати не будуть.

У принцеси Естель, принцеси Інгрід-Олександри і принцеси Єлизавети є молодші брати, і якби ці молоді жінки народилися на кілька десятиліть раніше, то вони б поступилися місцем спадкоємцям чоловічої статі.

На прийомі були присутні не тільки члени королівських сімей, а й представники молоді Данії.

День народження принца Крістіана

І хоч повноліття Крістіана — це державне свято, перш за все, це був день народження 18-річного юнака. Тож у підсумку офіційна частина святкування змінилася веселою вечіркою. І його мати, кронпринцеса Мері, навіть вийшла на танцпол.

День народження принца Крістіана

З цієї нагоди Мері була одягнена в блискучу чорну сукню до підлоги, завершуючи образ стильною зачіскою і діамантовою тіарою.

Але формальний вигляд не завадив їй потанцювати, коли королева Маргрете представила сюрприз на день народження свого онука: рок-концерт у приватному палаці.

На сцені виступав Бенджамін Хев, популярна данська рок-зірка, фронтмен гурту The Family.

День народження принца Крістіана

Нагадаємо, раніше вважалося, що на день народження Крістіана з'явиться сицилійська принцеса Марія К'яра де Бурбон. Її вважають новою дівчиною спадкоємця престолу, хоч К'яра це і заперечує.