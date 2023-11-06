Стало известно, как Кортни Кардашьян чувствует себя после четвертых родов

В начале ноября 2023 года многодетная мама и ее возлюбленный Трэвис Баркер стали родителями первого совместного ребенка.

44-летняя американская теледива Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис Баркер, 47, невероятно счастливы после того, как модель родила их первого совместного ребенка в начале ноября 2023 года. Об этом пишет People.

После рождения их сына, которого должны назвать Рокки Тринадцатым Баркером, источник сообщил, что "оба в восторге".

Важно Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз

"У них родился замечательный мальчик", — подтвердил инсайдер о недавнем пополнении в семье звезды реалити-шоу и барабанщика Blink-182.

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Кортни Кардашьян во время беременности Фото: Instagram kourtneykardash

Инсайдер рассказал, что Кортни "счастлива, что сейчас может прижать своего мальчика" и "чувствует себя такой благословенной".

Ни Кардашьян, ни Баркер, ни их семьи не опубликовали посты, чтобы подтвердить новости или поделиться фотографиями младенца.

Звездная пара прошла долгий путь: два года они пытались зачать ребенка.

Кортни несколько раз пробовала ЭКО, и она не забеременела, пока наконец не прекратила все процедуры в конце прошлого года. Звезда ранее говорила, что она чувствует, что беременность естественным путем была "планом Бога".

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян Фото: Instagram kourtneykardash

Это четвертый ребенок для Кортни, поскольку у нее уже есть трое детей — 13-летний Мейсон, 11-летняя Пенелопа и 8-летний Рейн — от бывшего мужа Скотта Дисика, 40.

Напомним, как дополнительное УЗИ спасло жизнь ребенка Кортни Кардашьян.

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