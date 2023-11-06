Какое мясо нельзя есть. Диетологи назвали 3 самых вредных вида мясных продуктов

Мясо является основным продуктом питания для большинства людей во всем мире, обеспечивая ценный источник белка и необходимых питательных веществ. Однако некоторые виды мяса могут оказать существенное влияние на ваше здоровье.

Определенные виды мяса при регулярном избыточном употреблении, могут вызывать в организме воспаления и способствовать набору веса. Доктор медицинских наук Кезия Джой рассказала о трех худших видах мяса, которые вызывают воспаления и увеличение веса. Об этом пишет She Finds.

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Обработанное мясо

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Обработанное мясо, такое как бекон, сосиски, колбасы и другие мясные деликатесы, связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, особенно в отношении воспалений и увеличения веса. Эти мясные продукты часто содержат большое количество насыщенных жиров, натрия, консервантов и нитратов, которые способствуют хроническому воспалению в организме.

"Колбасы, бекон, хот-доги и мясные деликатесы, которые вялят, коптят или солят, часто содержат высокий уровень насыщенных жиров, а также нитраты и нитриты, способствующие воспалению. Обработанное мясо также содержит много калорий и соли, что может привести к увеличению веса и повышению кровяного давления", — говорит Джой. Это вид мясных продуктов, по словам Джой, "с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут привести к ожирению и системному воспалению".

Красное мясо

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Хотя красное мясо является ценным источником необходимых питательных веществ, таких как железо и белок, чрезмерное потребление, особенно жирных сортов, чревато проблемами со здоровьем. Кроме того, красное мясо довольно калорийно, что может привести к увеличению веса.

Джой утверждает, что "жирные куски красного мяса (например, рибай или стейки на косточке) и говяжий фарш с высоким содержанием жира могут способствовать воспалению и увеличению веса при избыточном употреблении. В них много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень плохого холестерина и способствуют развитию сердечных заболеваний. Некоторые исследования также показывают, что соединение под названием neu5gc, содержащееся в красном мясе, может вызывать воспаление".

Фермерское мясо

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Традиционно выращенное мясо, которое производится с использованием традиционных методов ведения сельского хозяйства, часто связано с использованием антибиотиков, гормонов и стесненных условий содержания домашнего скота. Такая практика приводит к тому, что мясо может содержать остаточные количества антибиотиков и гормонов, которые нарушают естественный гормональный баланс организма и потенциально способствуют воспалению.

Джой объясняет, почему употребление этого вида мяса может нанести вред здоровью: "Они часто происходят от животных, выращенных в закрытых помещениях. Обычно им дают корм с высоким содержанием жирных кислот омега-6, который может содержать антибиотики и гормоны. Дисбаланс жирных кислот омега-6 и омега-3 способствует воспалению в организме. Использование антибиотиков и гормонов также может иметь различные последствия для здоровья, включая гормональный дисбаланс, который потенциально влияет на набор веса". Эти факторы могут нарушить баланс микробиома кишечника и гормональный баланс, что потенциально может привести к воспалению и увеличению массы тела.

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Конечно, существует множество более полезных для здоровья альтернатив, которые не только обеспечивают необходимые питательные вещества, но и обладают восхитительным вкусом. Джой предлагает использовать в своем питании нежирное мясо, например, птицу без кожи или свиную корейку. По возможности старайтесь покупать органическое или выращенное на пастбищах мясо, чтобы избежать наличия в нем антибиотиков и гормонов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.