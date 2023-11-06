С кем встречается Том Круз? Хронология личной жизни голливудской звезды

Актер из сериала "Миссия невыполнима" был трижды женат, а недавно спровоцировал слухи о романе с Хейли Этвелл и Шакирой.

После развода с актрисой Кэти Холмс в 2012 году личная жизнь суперзвезді Голливуда Тома Круза стала менее публичной. За последние 15 лет он не имел громких романов или связей. Недавно возникли слухи о его связи с певицей Шакирой и актрисой Хейли Этвелл, но эта информация не получила подтверждения. Более того, Хейли объявила о помолвке с музыкальным продюсером Недом Вольфгангом Келли в апреле 2023 года. Об этом пишет издание Hello!

Том Круз и Ребекка Де Морней

Том Круз и актриса Ребекка де Морней познакомились во время съемок молодежной кинокомедии "Рискованный бизнес", премьера которого состоялась в 1983 году. Пара была вместе чуть больше двух лет, прежде чем расстаться в 1985-м.

Том Круз и Ребекка Де Морней

Том Круз и Шер

16 августа 1985 года тогда 22-летний актер Том Круз и уже очень известная 38-летняя американская певица Шер познакомились на свадьбе Мадонны и Шона Пенна. Роман актера с артисткой, старше его на 16 лет, был коротким. В 2013 году Шер рассказала телеведущему Джеймсу Кордену, что Том попал в ее личную "пятерку лучших любовников" всех времен. Пара осталась друзьями.

Том Круз и Шер

Том Круз и Мими Роджерс

Американская актриса и продюсер Мими Роджерс — первая официальная жена Тома Круза. Они встретились на званом обеде в 1985 году и связали себя узами брака на частной свадьбе в северной части штата Нью-Йорк 9 мая 1986 года, когда Мими был 31 год, а Тому – 24.

Брак пары был недолгим: они развелись спустя три года. Причиной стали внутрисемейные разногласия: за эти три года карьера Роджерс начала угасать, а Том, наоборот, стал очень востребованным актером. Мими ревновала мужа к работе и переживала из-за собственной невостребованности, к тому же отказывалась рожать, в то время как Том мечтал о большой семье. В 1990 году, за несколько дней до того, как появилась новость об их разводе, Том рассказал об их отношениях в интервью журналу Rolling Stone:

"С того времени, как я был с ней, она очень открыла меня. Думаю, это помогло мне стать лучшим актером. Мы много живем вместе. Мы делимся всем. Это лучшее, что есть в жизни", – заявил он.

Что камается Мими, то она признавалась, что хочет поскорее забыть этого человека. Однако она оставила очень серьезный след, который позже оказал большое влияние на Тома Круза. Именно Роджерс познакомила Круза с главой церкви сайентологов Роном Хаббардом. Том стал ярым адептом этой религии.

На тот момент в его жизни уже появилась белокурая австралийская актриса Николь Кидман.

Том Круз и Мими Роджерс

Том Круз и Николь Кидман

Том Круз и австралийская актриса Николь Кидман познакомились во время работы над фильмом "Дни грома", премьера которого состоялась в 1990 году. Пара поженилась в канун рождества, 24 декабря, того же года.

В 1990-х его и Николь называли одной из самых красивых пар Голливуда. У них не было биологических детей, и они усыновили двух малышей — Коннора и Беллу.

Супруги много работали вместе. В 1992 году вышла драма Рона Ховарда "Далеко-далеко" с Крузом и Кидман в главных ролях. Затем была картина Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами" (1999). Говорят, именно на съемках этого фильма у супругов случился кризис в браке, который они так и не смогли преодолеть. Их семейная жизнь закончилась разводом в 2001 году. После бракоразводного процесса Кидман получила лондонский дом, часть общего состояния и единоличную опеку над двумя детьми.

Одной из причин развода называли фанатичную приверженность Круза сайентологии, которую Николь не особо разделяла и даже сомневалась, правильный ли выбор сделала, присоединившись к этой церкви. Несмотря на то, что опеку над детьми суд отдал актрисе, и Белла, и Коннор остались верными отцу и разделили с ним его религию. Кидман много лет не общается со старшими сыном и дочерью, а последнее совместное фото матери и ее приемных детей было сделано в 2007-м.

В 2002 году Николь рассказала Vanity Fair, что она "безумно, страстно влюбилась" в своего бывшего мужа:

"Он фактически сбил меня с ног. И как это бывает, когда ты влюбляешься, весь мой план относительно того, чего я хотела для своей жизни — я была такова: "Забудьте об этом. Вот оно".

Том Круз и Николь Кидман

Том Круз и Пенелопа Крус

У Тома Круза и испанской актрисы и модели Пенелопы Крус роман начался во время работы над фильмом "Ванильное небо" в 2001 году. В том же году они дебютировали как пара на красной дорожке на премьере фильма "Мандолина капитана Корелли" в августе того же года. Звезды расстались в 2004 году.

Том Круз и Пенелопа Крус

Том Круз и Кэти Холмс

Том и американская актриса Кэти Холмс начали встречаться в 2005 году. На тот момент Кэти исполнилось 27, а Тому 43. В том же году Кэти разорвала помолвку с актером сериала "Сладкие магнолии" Крисом Кляйном. Через семь недель после первого знакомства Круз сделал Холмс предложение.

Влюбленные поженились в ноябре 2005 года на сайентологической церемонии в замке Одескальчи в Браччано, Италия. У супругов родилась единственная дочь Сури в годовщину их первого свидания, 18 апреля 2006 года.

29 июня 2012 года Кэти Холмс подала на развод, который впоследствии стал самым быстрым ьракоразводным процессом среди знаменитостей. Уже через 11 дней они подписали соглашение о разводе, не доводя его до судебного разбирательства.

Главной причиной развода называют нежелание Кэти воспитывать Сури в традициях саентологии, на чем настаивал Круз. В соответствии с информацией, опубликованной в журнале US Weekly, еще до раскола пары Том начал проверку эмоционального и психического состояния Сури на предмет различных отклонений и их коррекции. Причем, он занимался этим за спиной у Кэти. В результате она заметила изменения, произошедшие в поведении ребенка, на которое повлияла интенсивная процедура проверки, устраиваемая Томом.

После развода Том поначалу общался с ребенком, но затем совершенно забыл о существовании дочери. Сайентологие не приветствует общение между родственниками, один из которых не является адептом религии, поэтому актер решил, что пока его дочь не примкнет к церкви, говорить им не о чем.

Том Круз и Кэтти Холмс

С кем еще встречался Том Круз?

Помимо знаменитостей, которые были упомянуты выше, имена других пассий актера широко не афишировались. Том предпочитает держать подальше от прессы свою личную жизнь, и о ней мало что известно

Том Круз и Шакира

СМИ узнали, что у него также были короткие интрижки с такими звездами как актриса Мелисса Гилберт в 1980 году, которая сказала, что они только "целовались", звездой сериала "Район Мэлроуз" Хизер Локлир, утверждавшей, что у них было всего одно свидание, с актрисой и сторонницей сайентологии Назаниной Бониади.

Напомним, что Том Круз до сих пор обижается на Дэвида и Викторию Бекхэмов.

Также Фокус писал о 61-м дне рождения Тома Круза в июле 2023 года.