Беременная блогер Саша Бо рассекретила имя будущего ребенка

Для Саши и ее мужа было не совсем простой задачей выбрать имя для своей дочери

Украинская блогер Саша Бо готовится к рождению дочери, которая станет первым общим ребенком для нее и ее мужа Платона Тарнавского. Популярная инфлюенсер недавно рассекретила имя будущей наследницы — Вера. Об этом она рассказала в Instagram.

"Вера, волнуюсь перед нашей первой встречей", — поделилась блогер.

По словам Саши, они с мужем остановились на этом имени, выбрав его из двух вариантов.

"Имя для дочки мы выбрали давно. У каждого из нас был свой единственный вариант имени, они были абсолютно разными. Последнее слово было за Платоном на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символичное", – призналась Александра.

Ребенок появится на свет уже в скором времени, говорят врачи.

"Верочка набрала еще 100 граммов, она весит целых 2 килограмма 400 граммов. А в целом мне дали максимум две недели", – отметила автор поста.

В конце мая 2023 года Саша Бо объявила о третьей беременности. Молодая мама воспитывает двух сыновей, Даниила и Евгения, рожденных в браке с блогером Игорем Пустовитом, с которым она развелась в 2021 году.

Напомним, что Саша Бо решила сохранить стволовые клетки своей дочери.