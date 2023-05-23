Блогер Саша Бо объявила о третьей беременности (видео)

Звезда соцсетей уже воспитывает двух сыновей – Даню и Женю.

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27-летняя украинская блогер Саша Бо объявила о третьей беременности. Новостью звезда соцсетей поделилась в своем Instagram.

"👼🏼", — лаконично подписала знаменитость короткий ролик, на котором без слов продемонстрировала заметные изменения в своей фигуре.

Подписчики блогера, которая уже воспитывает двух сыновей, сразу начали поздравлять ее с будущим пополнением в семье.

"Поздравляю!✨✨✨", — написала другая блогер-миллионник Алина Френдий.

"Я вас поздравляю! Очень за вас радуюсь, от всего сердца! 😍 Пусть ваш будущий ребеночек и все дети на земле не знают войны! А вам прекрасной и легкой беременности", — пишут фолловеры Саши Бо.

Саша Бо в третий раз беременна

Отцом ребенка является врач Платон Тарнавский, с которым блогер поженилась в сентябре 2022. До этого Саша Бо была замужем за Игорем Пустовитом, от союза с которым воспитывает двух сыновей — Даню и Женю.

Осенью 2021 разгорелся громкий скандал вокруг их развода, ведь двое дали откровенные интервью о проблемах в своих отношениях.

После разрыва с Пустовитом Саша Бо стала встречаться с бывшим одногруппником Платоном Тарнавским, а впоследствии они узаконили отношения.

Саша Бо и ее муж Платон Тарнавский

Напомним, Саша Бо прокомментировала интервью своего бывшего мужа Игоря Пустовита.

Также Фокус писал о свадьбе Саши Бо и Платона Тарнавского в сентябре 2022.