"Я плохая, ты хороший": блогер Саша Бо прокомментировала интервью своего мужа

Ранее Игорь Пустовит и Саша Пустовит обменялись интервью со взаимными обвинениями

Популярная украинская Instagram-блогерша Александра Пустовит, она же Саша Бо, отреагировала на интервью своего мужа Игоря Пустовита, с которым начала бракоразводный процесс. Реакция Саши появилась в ее Instagram.

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"Я спокойно принимаю эту ситуацию, я вообще не удивлена. Я еще раз убедилась в правильности своего выбора — больше не терпеть. Вы можете проанализировать, можете сделать выводы, можете быть равнодушными или просто посмеяться с этого цирка. Я от отчаяния пришла на интервью, чтобы открыть свои боли и страхи, а кое-кто пришел отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и его родителей (как по-мужски)", — написала блогерша.

Напомним, днем ранее ее муж Игорь Пустовит дал интервью в котором прокомментировал бракоразводный процесс, заявления своей жены и обвинения в хейтерстве.

[ + – ] Саша Бо и Игорь Пустовит Фото: Instagram sashaabo

Надо отметить, что разоткровенничался Игорь после того, как 15 сентября Саша Бо пришла на телешоу к Маше Ефросининой и рассказала о нелицеприятных подробностях их семейной жизни.

Саша заявила, что не жалеет о своих интервью и озвучила в них "всего 5% трэша, который она пережила". Но больше откровенничать не будет.

"Мне хватило ума не позорить отца своих детей в их глазах, и я гордо с этим иду дальше. Мое интервью имело совсем другую цель. Все материалы я молча передала в суд и продолжаю жить счастливо для себя и ради детей. И пусть он до конца будет уверен в моей меркантильности. Но я заработала эти деньги сама не благодаря, а вопреки ему, не испытывая ни капли поддержки! А всем тем, кто плюется, защищая сторону Игоря — ваше право. Желаю вам выйти за него замуж или воспитать такого сына. И я сделаю все для того, чтобы у моих детей не было психологической травмы после того, что я только что посмотрела", — добавила Саша Бо.

[ + – ] Саша Бо и Игорь Пустовит Фото: Instagram sashaabo

"Обращаюсь к Игорю. Я плохая, ты хороший. Иди с Богом, а не с мольфарами. У меня все. Эта тема закрыта навсегда", — резюмировала блогерша.

Напомним, недавно Саша Пустовит, которая прославилась благодаря своему Instagram, в котором демонстрировала картинку идеальной семейной жизни, шокировала своих поклонников, рассказав подробности своей семейной жизни. Саша Бо сообщила, что Игорь издевался над ней морально, принуждал сделать аборт и шантажировал, угрожая рассказать о том, что она страдает от булимии и болела туберкулезом. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

Игорь Пустовит также дал интервью, в котором прокомментировал все обвинения уже почти бывшей жены и добавил подробностей от себя. По его словам, Саша Бо унижала его и издевалась над детьми. Фокус собрал все самое интересное из интервью блогеров.