"Я погана, ти хороший": блогерка Саша Бо прокоментувала інтерв'ю свого чоловіка

Раніше Ігор Пустовіт і Саша Пустовіт обмінялися інтерв'ю зі взаємними звинуваченнями

Популярна українська Instagram-блогерка Олександра Пустовіта, вона ж Саша Бо, відреагувала на інтерв'ю свого чоловіка Ігоря Пустовіта, з яким почала шлюборозлучний процес. Реакція Саші з'явилася в її Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я спокійно приймаю цю ситуацію, я взагалі не здивована. Я ще раз переконалася в правильності свого вибору — більше не терпіти. Ви можете проаналізувати, можете зробити висновки, можете бути байдужими або просто посміятися з цього цирку. Я від відчаю прийшла на інтерв'ю, щоб відкрити свої болі і страхи, а дехто прийшов відмазатися, жорстоко помститися і прополоскати в лайні "кінчену і хвору колишню" і її батьків (як по-чоловічому)", — написала блогерка.

Нагадаємо, днем раніше її чоловік Ігор Пустовіт дав інтерв'ю, у якому прокоментував шлюборозлучний процес, заяви своєї дружини і звинувачення в хейтерстві.

[ + – ] Саша Бо та Ігор Пустовіт Фото: Instagram sashaabo

Треба зазначити, що розговорився Ігор після того, як 15 вересня Саша Бо прийшла на телешоу до Маші Єфросиніної та розповіла про безсторонні подробиці їхнього сімейного життя.

Саша заявила, що не шкодує про свої інтерв'ю і озвучила в них "усього 5% трешу, який вона пережила". Але більшого не збирається відкривати.

"Мені вистачило розуму не ганьбити батька своїх дітей у їхніх очах, і я гордо з цим йду далі. Моє інтерв'ю мало зовсім іншу мету. Усі матеріали я мовчки передала в суд і продовжую жити щасливо для себе і заради дітей. І нехай він до кінця буде впевнений у моїй меркантильності. Але я заробила ці гроші сама не завдяки, а всупереч йому, не відчуваючи ні краплі підтримки! А всім тим, хто плюється, захищаючи сторону Ігоря — ваше право. Бажаю вам вийти за нього заміж або виховати такого сина. І я зроблю все для того, щоб у моїх дітей не було психологічної травми після того, що я щойно подивилася", — додала Саша Бо.

[ + – ] Саша Бо та Ігор Пустовіт Фото: Instagram sashaabo

"Звертаюся до Ігоря. Я погана, ти хороший. Іди з Богом, а не з мольфарами. У мене все. Ця тема закрита назавжди", — резюмувала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт, яка прославилася завдяки своєму Instagram, у якому демонструвала картинку ідеального сімейного життя, шокувала своїх шанувальників, розповівши подробиці свого сімейного життя. Саша Бо повідомила, що Ігор знущався над нею морально, примушував зробити аборт і шантажував, погрожуючи розповісти про те, що вона страждає від булімії і хворіла на туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

Ігор Пустовіт також дав інтерв'ю, у якому прокоментував усі звинувачення вже майже колишньої дружини і додав подробиць від себе. За його словами, Саша Бо принижувала його і знущалася над дітьми. Фокус зібрав усе найцікавіше з інтерв'ю блогерів.