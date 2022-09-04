"Официально Тарнавская". Блогер Саша Бо во второй раз вышла замуж (фото)

Избранником знаменитости стал ее одногруппник.

27-летняя украинская блогер Саша Бо (в прошлом Пустовит) во второй раз вышла замуж. Об этом стало известно из Instagram знаменитости.

Избранником звезды соцсетей стал ее одногруппник и стоматолог Платон Тарнавский. А снимками из торжества в Ивано-Франковске невеста поделилась со своими подписчиками в тот же день.

Мама двоих выбрала для праздничного события лаконичное белое платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое дополнили объемные рукава. Невеста отказалась от фаты и украсила свою свадебную прическу цветами. В руках Саша Бо держала нежный букет из белых пионов.

Тем временем Платон Тарнавский был одет в классический синий костюм.

"Официально Тарнавская 🍾", — подписала первые официальные кадры со своей свадьбы Саша Бо.

[ + – ] Саша Бо во второй раз вышла замуж

В 2021 году 27-летняя знаменитость рассталась со своим бывшим мужем, украинским блогером Игорем Пустовитом. Вокруг развода инстаграмной пары разразился громкий скандал в Сети, ведь перед официальным разрывом брака каждый дал откровенное интервью, в котором обвинил своего партнера в абьюзе.

От их союза подрастают двое сыновей — Даниил и Евгений. Первенец блогера в этом году пошел в первый класс.

Саша Бо — первая украиноязычная блогер, набравшая миллион подписчиков в соцсети. Затем она открыла собственный салон красоты и клинику эстетической медицины в Ивано-Франковске.

Напомним, Саша Бо призналась, что увеличила грудь.

Также Фокус подробно писал о скандале вокруг развода Саши Бо и Игоря Пустовита.