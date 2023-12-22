Саша Бо со слезами на глазах рассказала о сложном материнстве

Саша Бо призналась, что ей сложно бороться с ощущением, что пока она не принадлежит сама себе.

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28-летняя украинская блогерша Саша Бо (Александра Тернавская) пожаловалась на материнство после месяца рождения третьего ребенка. Видео со слезами на глазах блогерша обнародовала на своей странице в инстаграм.

В частности, как выяснилось, у Саши Бо были планы на день, которые она ждала с нетерпением, однако из-за капризов одномесячной дочери Веры, которую она родила во втором браке от Платона Тернавского, она вынуждена была все это отменить.

"Я начала собираться в 11:00, чтобы снять рекламу и быть готовой на 15:00 поехать в одно место. Ничего не сняла, вообще не готова и близко. Вера просто хочет быть на ручках, а у меня их всего две. Быть мамой грудного ребенка — это перестать принадлежать себе. Просто расплакалась", — написала блогерша.

Саша Бо отметила, что на самом деле ей не на что жаловаться и она счастлива, что ее ребенок здоров. Однако ощущение, что ты больше не принадлежишь себе очень давит эмоционально и истощает.

Она призналась, что сейчас постоянно 24/7 находится с дочкой, ведь та на грудном кормлении и постоянно просит грудь. Из-за этого Александра нет возможности свободно делать свои планы. Она отметила, что и так раз в неделю делает что-то из желаемого, однако на этот раз и это не удалось. Поэтому она эмоционально не выдержала и расплакалась.

Саша Бо о материнстве Саша Бо о материнстве

"Холера, теперь и макияж делать заново. Если оценить все в целом, то мне не на что жаловаться. Ребенок здоров, его не беспокоит животик, он не плачет от боли или дискомфорта. Но он начинает кричать, чтобы снова взять грудь. Это просто привычка для нее, как ритуал успокоения. Верочка на груди постоянно. Не могу ее ограничивать в этом, потому что я для нее целый мир и единственный человек, который дает ощущение безопасности.

Но не иметь времени пойти в туалет, не успевать нанести маску на волосы и отменить все свои планы, которые и так бывают раз в неделю — это добивает", — резюмировала Саша Бо.

Отметим, что блогер уже второй раз замужем и имеет двух сыновей от первого брака с блогером Игорем Пустовитом. Сыновья периодически живут то с ней, то ездят в гости к отцу. Так произошло и на этой неделе. Однако судя по всему блогерша эмоционально уставшая, поэтому позволила себе пожаловаться подписчикам.

Напомним, Саша Бо поделилась с поклонниками фото с таинства крещения новорожденной дочери.