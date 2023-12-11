Саша Бо поделилась с поклонниками фото с таинства крещения новорожденной дочери

Блогер рассказала, кто стал крестными родителями ее единственной дочери и показала как прошел этот день.

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29-летняя блогер из Ивано-Францевска Саша Бо (настоящее имя Александра Тарнавская) поделилась фотографиями с крещения своей единственной дочери от второго брака. Фото она опубликовала в своем инстаграме.

Отметим, что девочка по имени Вера родилась 21 ноября. Уже через три недели Александра вместе со своим вторым мужем, врачом Платоном Тарнавским, приняли решение покрестить дочь.

Известно, что крещение девочки провели в Храме святых Кирилла и Мефодия.

Также стало известно, кого родители выбрали крестными для своей единственной дочери. Так, крестным отцом стал предприниматель Станислав Иванишин, а крестной мамой — Ольга Хробуст.

На фото Саша Бо показа нежный образ дочери, которая была одета в платье молочного цвета. А также праздничный торт.

Стоит отметить, для празднований блогерша надела полностью молочный вязаный костюм.

Крещение дочери Саши Бо Крещение дочери Саши Бо

На празднованиях также были два старших сына блогера Даня и Евгений от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом.

Конечно к поздравлениям семьи присоединились поклонники блогера.

"Поздравляю вашу семью с таким светлым праздником. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает вашу дочь и семью".

"Искренне поздравляю вашу семью. Крепкого здоровья, Божьего благословения и счастливой судьбы Верочке. Пусть растет вам на радость и утешение. Как подходит имя вашей дочери".

"Невероятно красивооооо, впервые вижу такого формата крещения! ваууууууу".

Напомним,жена Ивана Дорна впервые показала как выглядят дети певца.