"Офіційно Тарнавська". Блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж (фото)

Обранцем знаменитості став її одногрупник.

27-річна українська блогерка Саша Бо (в минулому Пустовіт) вдруге вийшла заміж. Про це стало відомо з Instagram знаменитості.

Обранцем зірки соцмереж став її одногрупник та стоматолог Платон Тарнавський. А знімками з торжества в Івано-Франківську наречена поділилася зі своїми підписниками в той же день.

Мама двох обрала для святкової події лаконічну білу сукню з відкритими плечима та глибоким декольте, яку доповнили об'ємні рукави. Наречена відмовилася від фати та прикрасила свою весільну зачіску квітами. У руках Саша Бо тримала ніжний букет із білих півоній.

Тим часом Платон Тарнавський був одягнутий у класичний синій костюм.

"Офіційно Тарнавська 🍾", — підписала перші офіційні кадри зі свого весілля Саша Бо.

[ + – ] Саша Бо вдруге вийшла заміж

У 2021 27-річна знаменитість розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, українським блогером Ігорем Пустовітом. Навколо розриву інстаграмної пари спалахнув гучний скандал, адже перед офіційним розривом шлюбу кожен дав відверте інтерв'ю, у якому звинуватив свого партнера в аб'юзі.

Від їхнього союзу підростають двоє синів — Данило та Євген. Первісток блогерки цього року пішов до першого класу.

Саша Бо — перша україномовна блогерка, котра набрала мільйон підписників у соцмережі. Згодом вона відкрила власний салон краси та клініку естетичної медицини в Івано-Франківську.

Нагадаємо, Саша Бо зізналася, що збільшила груди.

Також Фокус детально писав про скандал навколо розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта.