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Блогерка Саша Бо зізналася, що збільшила груди

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Фото: Instagram sashaabo

Нещодавно Олександра Пустовіт розійшлася з чоловіком і, як зізнається сама, тепер "узяла себе в руки"

Популярна українська Instagram-блогерка Олександра Пустовіт, відома в мережі як Саша Бо, зізналася, що збільшила груди. Вона навіть опублікувала відео з операційної у своєму Instagram.

Про те, що блогерка дещо змінила у своїй зовнішності, її шанувальники підозрювали вже кілька днів, однак Саша Бо зберігала мовчання.

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Саша Бо з новим розміром грудей
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо з новим розміром грудей
Фото: Instagram sashaabo

А днями вона опублікувала відразу кілька знімків у нижній білизні та повідомила, що збільшила груди в клініці відомого київського пластичного хірурга Едгара Камінського, який займався фігурами та рисами обличчя багатьох українських селебріті, а також знаменитий своїм шлюбом зі Славою, солісткою групи "НеАнгели".

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Саша Бо про збільшення грудей
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо про збільшення грудей
Фото: Instagram sashaabo

Саша Бо підтвердила, що операцію зробила ще місяць тому. "Тепер я щаслива власниця пружного третього розміру. Все вийшло ідеально! Тепер об'єм грудей 86 сантиметрів", — написала блогерка.

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Саша Бо про збільшення грудей
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо про збільшення грудей
Фото: Instagram sashaabo

Нагадаємо, нещодавно Олександра Пустовіт дала відверте інтерв'ю про свій шлюб із Ігорем Пустовітом. Блогерка розповіла, що Ігор знущався з неї морально, примушував зробити аборт і шантажував, погрожуючи розповісти про те, що вона страждає від булімії та хворіла на туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

Ігор також дав інтерв'ю, у якому розповів свою версію подій і зізнався, що дружина принижувала його та знущалася з їхніх дітей: синами Данилом і Євгеном. Саша Бо відреагувала на заяву чоловіка, зазначивши, що подала на розлучення і що "ця тема закрита назавжди".