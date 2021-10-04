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Блогер Саша Бо призналась, что увеличила грудь

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Фото: Instagram sashaabo

Недавно Александра Пустовит разошлась с мужем и, по собственному признанию, теперь "взяла себя в руки"

Популярная украинская Instagram-блогер Александра Пустовит, известная в Сети, как Саша Бо, призналась, что увеличила грудь. Она даже опубликовала видео из операционной в своем Instagram.

О том, что блогер кое-что изменила в своей внешности, ее поклонники подозревали уже несколько дней, однако Саша Бо хранила молчание.

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Саша Бо с новым размером груди
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо с новым размером груди
Фото: Instagram sashaabo

А на днях она опубликовала сразу несколько снимков в нижнем белье и сообщила, что увеличила грудь в клинике известного киевского пластического хирурга Эдгара Каминского, который занимался фигурами и чертами лиц многих из украинских селебрити, а также знаменит своим браком со Славой, солисткой группы "НеАнгелы".

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Саша Бо об увеличении груди
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо об увеличении груди
Фото: Instagram sashaabo

Саша Бо подтвердила, что операцию сделала еще месяц назад. "Теперь я счастливая обладательница упругого третьего размера. Все получилось идеально! Теперь объем груди 86 сантиметров", – написала блогер.

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Саша Бо об увеличении груди
Фото: Instagram sashaabo
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Саша Бо об увеличении груди
Фото: Instagram sashaabo

Напомним, недавно Александра Пустовит дала откровенное интервью о своем браке с Игорем Пустовитом. Блогер рассказала, что Игорь издевался над ней морально, принуждал сделать аборт и шантажировал, угрожая рассказать о том, что она страдает от булимии и болела туберкулезом. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

Игорь также дал интервью, в котором рассказал свою версию событий и признался, что жена унижала его и издевалась над их детьми: сыновьями Даниилом и Евгением. Саша Бо отреагировала на заявление мужа, отметила, что подала на развод и что "эта тема закрыта навсегда".