Блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітність (відео)
Зірка соцмереж уже виховує двох синів — Даню та Женю.
27-річна українська блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітність. Новиною зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram.
"👼🏼", — лаконічно підписала знаменитість короткий ролик, на якому без слів продемонструвала помітні зміни у своїй фігурі.
Підписники блогерки, яка вже виховує двох синів, одразу почали вітати її з майбутнім поповненням у родині.
"Вітаююююю!✨✨✨", — написала інша блогерка-мільйонниця Аліна Френдій.
"Я вас вітаю! Дуже за вас радію ,від щирого серця ! 😍Нехай ваша майбутня дитинка і всі діти на землі не знають війни! А вам прекрасної і легкої вагітності", — пишуть фоловери Саші Бо.
Батьком дитини є лікар Платон Тарнавський, з яким блогерка одружилася у вересні 2022. До цього Саша Бо була заміжньою за Ігорем Пустовітом, від союзу з яким виховує двох синів — Даню та Женю.
Восени 2021 розгорівся гучний скандал навколо їхнього розлучення, адже двоє дали відверті інтервʼю про проблеми у своїх стосунках.
Після розриву з Пустовітом Саша Бо почала зустрічатися з колишнім одногрупником Платоном Тарнавським, а згодом вони узаконили стосунки.
Нагадаємо, Саша Бо прокоментувала інтервʼю свого колишнього чоловіка Ігоря Пустовіта.
Також Фокус писав про весілля Саші Бо та Платона Тарнавського у вересні 2022.