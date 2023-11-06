Сдвинуть вес с мертвой точки. Топ-7 напитков, которые раскачают вялый метаболизм

Если у вас вялый обмен веществ, похудеть будет сложно. Но решение есть! Диетологи рекомендуют употреблять напитки, которые ускорят ваш метаболизм.

Не можете похудеть, несмотря на строгую диету и регулярные физические упражнения? Это может быть связано с медленным обменом веществ в вашем организме. Метаболизм – это способность организма преобразовывать пищу в энергию, и когда он вялый, сбросить лишние килограммы может оказаться непросто. Однако, вы можете ускорить метаболизм, добавив в свой рацион определенные напитки. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Диетолог Экта Сингхвал назвал семь напитков, которые следует употреблять, чтобы ускорить метаболизм и сдвинуть вес с мертвой точки.

Зеленый чай

Фото: Freepik

"Зеленый чай хорошо известен своими свойствами, ускоряющими обмен веществ, в первую очередь благодаря высокому содержанию катехинов, в частности эпигаллокатехин галлата (EGCG). EGCG помогает улучшить окисление жиров и увеличить скорость, с которой ваш организм сжигает калории", — отмечает Сингхвал. Регулярное употребление зеленого чая может помочь повысить скорость метаболизма, что ускорит потерю нежелательных килограммов.

Вода с лимоном

Фото: Freepik

Начав свой день со стакана теплой воды с лимоном, вы ускорите обмен веществ. Лимон богат витамином С, который помогает организму более эффективно сжигать жир. Кроме того, поддержание гидратации имеет решающее значение для общего обмена веществ, а вода с лимоном — отличный способ увеличить ежедневное потребление воды.

Яблочный уксус

Яблочный уксус – еще один напиток, полезный для похудения. Доктор Сингхвал отмечает: "Это помогает регулировать уровень сахара в крови и уменьшить всплески инсулина после еды, что может привести к улучшению обмена веществ и уменьшению накопления жира". Перед употреблением обязательно разбавляйте яблочный уксус водой, так как в неразбавленном виде он может нанести вред зубной эмали и пищеварительной системе.

Кофе

Фото: Freepik

Кофе содержит кофеин — известный усилитель метаболизма. Кофеин может временно увеличить скорость метаболизма, стимулируя центральную нервную систему и способствуя расщеплению жиров для получения энергии. Однако важно употреблять кофе в умеренных количествах, поскольку чрезмерное потребление кофеина может привести к негативным побочным эффектам, таким как беспокойство и нарушения сна.

Имбирный чай

Фото: Freepik

"Имбирь обладает термогенными свойствами, а это означает, что он способен повышать температуру тела и ускорять процесс сжигания калорий. Он также может подавить аппетит, что делает его отличным дополнением к вашему режиму похудения. Чашка имбирного чая после еды помогает пищеварению и поддерживает метаболизм", — добавляет Сингхвал.

Вода

Поддержание достаточного количества жидкости имеет решающее значение для здорового обмена веществ. Обезвоживание может замедлить скорость метаболизма, что усложнит процесс похудения. Доктор Сингхвал сказал: "Питье достаточного количества воды помогает вашему организму эффективно перерабатывать пищу и транспортировать питательные вещества в клетки для производства энергии. Старайтесь потреблять не менее восьми стаканов воды в день, чтобы поддерживать оптимальный обмен веществ".

Протеиновые коктейли

Фото: Freepik

Доктор Сингхвал отмечает: "Белок известен своей ролью в построении и восстановлении тканей, но он также может ускорять обмен веществ. Термический эффект пищи (TEF) — это затраты энергии, необходимые для переваривания, усвоения и метаболизма питательных веществ, содержащихся в вашем рационе. Белок имеет более высокий TEF по сравнению с углеводами или жирами, а это означает, что ваш организм сжигает больше калорий во время переваривания продуктов, богатых белком". Добавление протеиновых коктейлей в рацион может помочь увеличить скорость метаболизма и поддержать рост мышц, что важно для долгосрочного контроля веса.

"Имейте в виду, что, хотя эти напитки могут быть полезными, для достижения наилучших результатов они должны дополнять сбалансированную диету и регулярный режим физических упражнений. Прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион или образ жизни, желательно проконсультироваться с семейным врачом или диетологом. Они предоставят персональные рекомендации и смогут гарантировать, что выбранные напитки соответствуют вашим целям по здоровью и снижению веса", — отмечает диетолог.

Напомним, 8 способов ускорить метаболизм и сжигать жир естественным путем.

Ранее Фокус писал о том, какие три распространенных обработанных продукта могут быть на вашей кухне и замедлять ваш метаболизм.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.