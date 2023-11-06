Экс-"Холостяк" Никита Добрынин развенчался с Дашей Квитковой и намекнул на новые отношения

Телеведущий разошелся с блогером Дашей Квитковой в конце января 2023 года.

35-летний украинский теле- и радиоведущий, экс-участник 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин в новом эпизоде телевизионного шоу "Невероятная правда о звездах" открыто поделился своими чувствами. Он подчеркнул, что сейчас хоть и не в отношениях, которые можно назвать серьезными, но испытывает определенные чувства.

"Сейчас я больше чувствую момент влюбленности, чем полностью одинокую холостяцкую жизнь. Хотя не могу сказать, что это уже что-то серьезное, я чувствую любовь в сердце. И это самое главное. Я бы хотел, чтобы личное оставалось личным", — признался ведущий.

Блогер Чара Хорив

Что касается развода с Дашей Квитковой, то Добрынин подчеркнул, что они не только официально расторгли брак, но и развенчались. Шоумен объяснил, как все прошло в церкви:

"Да, вы обращаетесь к священнику снова. Он выдает свое благословение и оформляет для вас официальный документ о таком".

Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова расписались в мае 2020 года, а 12 августа этого же года устроили пышную свадьбу в Киеве на Днепре. В сентябре 2022 года пара принесла клятны верности в церкви, однако венчание брак не спасло. В начале 2023 года супруги сообщили о своем расставании, а 19 июня развелись официально и забрали документы из суда. У бывших мужа и жены подрастает двухлетний сын Лев.

Что касается Чары Хорив, то о романе Добрынина с девушкой-блогером заговорили после их совместного появления на премии MUZVAR AWARDS 26 сентября этого года. Ни Никита, ни Чара свои отношения никак не комментировали.

Напомним, что на подкасте "Розлючена" блогера Алины Шаманской Никита Добрынин рассказал, что заранее знал об интервью Даши на проекте "Экзамен" Марии Ефросининой, в котором она рассказала о разводе. Блогер отметил, что был уверен в порядочности бывшей жены. Никита признался, что не смотрел полностью интервью, а просматривал только отрывки, которые присылали ему знакомые, и короткие нарезки в соцсетях