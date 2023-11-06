Евгения Эмеральд объяснила, почему она – не снайпер

Евгении не нравится, что в СМИ называют ее снайпером.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд, которая недавно заявила о домашнем насилии со стороны ее бывшего мужа Евгения Стипанюка, возмущена тем, что журналисты неправильно подают о ней информацию, называя ее снайпером, ведь она – полицейская. В своем последнем сообщении в Instagram Эмеральд сообщила, что она закончила военную кафедру при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в 2012 году и получила звание младшего лейтенанта запаса.

"Когда началось полномасштабное российское вторжение, я поступила на военную службу в Вооруженные силы Украины (в/ч А4044). После месяца службы там я вступила в ряды Национальной полиции Украины, где стала рядовым полицейским полка спецназначения "Сафари". Обратите внимание — когда я перешла в НПУ, то сдала свой военный билет, зато получила удостоверение полицейского", — объясняет Евгения, опубликовав фото документа.

Удостоверение Евгении Эмеральд

В своем сообщении Эмеральд также выразила недовольство тем, как в прессе искажают информацию о ее службе.

"Вообще СМИ слишком много приписали мне того, что не является правдой. Очень надеюсь, что меня больше не будут сравнивать со снайпером и не будут называть так. Когда я добровольно ушла на фронт, моим главным инструментом было оружие калибра 308", — подчеркнула Эмеральд.

В сентябре 2022 года Евгения узнала о своей беременности и была откомандирована в Киев. Она продолжила службу в полку патрульной службы полиции особого назначения "Киев" до июня 2023 года, после чего ушла в декретный отпуск.

Напомним, что Олег Ляшко впервые прокомментировал скандал с участием своего охранника Стипанюка.