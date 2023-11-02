Олег Ляшко впервые прокомментировал скандал с участием своего охранника Стипанюка

Снайпер Евгения Эмеральд обвиняет Евгения Стипанюка, охранника Ляшко, в домашнем насилии.

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Украинский политик и бывший депутат ВР Олег Ляшко впервые прокомментировал скандал с участием его охранника Евгения Стипанюка, которого снайпер Евгения Эмеральд обвиняет в домашнем насилии. Свою реакцию Ляшко оставил в Instagram.

"На фронте я хорошо понял одно: жизнь слишком коротка. Поэтому не трачу свое время, чтобы комментировать или опровергать бессмысленные, лживые и заказные обвинения. Время расставит все по своим местам и каждому даст оценку. Нет ничего важнее победы Украины. Поэтому как солдат ВСУ делаю все для этого и вас призываю. Все остальное — мелочи, которые не стоят внимания", — отметил украинский политический деятель.

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Олег Ляшко отреагировал на скандал с участием его охранника Фото: Скріншот

Между тем Евгения Эмеральд, которая неоднократно призывала Ляшко отреагировать на ситуацию, с сарказмом прокомментировала его реакцию.

"Кстати, до сих пор неизвестно, в каком подразделении служит Ляшко. Действительно ли служит и доехал ли до фронта? Он сам почему-то не спешит раскрывать детали. Наверное, какая-то очень секретная служба", — отметила снайпер.

Евгения Эмеральд Евгения Эмеральд

"Пока командир бригады полковник Скиба и неофициальный работодатель Ляшко игнорируют все приведенные факты правонарушений и недостойного поведения Стипанюка, гражданские люди продолжают платить налоги и "спонсировать" шикарную жизнь данного лица", — написала Евгения, которая считает, что Стипанюк и Ляшко "воюют" в Киеве.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк Фото: emerald.evgeniya\Instagram

Напомним, Евгения Эмеральд прокомментировала обвинения Стипанюка в изменах.

Также Фокус писал о покушении на Евгению Эмеральд и ее охранника.