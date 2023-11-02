Олег Ляшко вперше прокоментував скандал за участю свого охоронця Стипанюка

Снайперка Євгенія Емеральд звинувачує Євгена Стипанюка, охоронця Ляшка, в домашньому насильстві.

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Український політик та колишній депутат ВР Олег Ляшко вперше прокоментував скандал з участю його охоронця Євгена Стипанюка, якого снайперка Євгенія Емеральд звинувачує в домашньому насильстві. Свою реакцію Ляшко залишив в Instagram.

"На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати або спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все по своїх місцях і кожному дасть оцінку. Немає нічого важливішого за перемогу України. Тому як солдат ЗСУ роблю все для цього і вас закликаю. Все інше — дрібниці, які не варті уваги", — зазначив український політичний діяч.

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Олег Ляшко відреагував на скандал за участю його охоронця Фото: Скриншот

Тим часом Євгенія Емеральд, яка неодноразово закликала Ляшка відреагувати на ситуацію, із сарказмом прокоментувала його реакцію.

"До речі, досі невідомо, в якому підрозділі служить Ляшко. Чи справді служить і чи доїхав до фронту? Він сам чомусь не поспішає розкривати деталі. Напевно, якась дуже секретна служба", — зазначила снайперка.

Євгенія Емеральд Євгенія Емеральд

"Поки командир бригади полковник Скиба та неофіційний роботодавець Ляшко ігнорують усі наведені факти правопорушень та негідної поведінки Стипанюка, цивільні люди продовжують платити податки та "спонсорувати" шикарне життя даної особи", — написала Євгенія, яка вважає, що Стипанюк та Ляшко "воюють" у Києві.

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк Фото: emerald.evgeniya\Instagram

Нагадаємо, Євгенія Емеральд прокоментувала звинувачення Стипанюка в зрадах.

Також Фокус писав про замах на Євгенію Емеральд та її охоронця.