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Стиль життя

Євгенія Емеральд заявила про замах на неї та її охоронця (фото)

Євгенія Емеральд, Євген Стипанюк, колишні
Фото: emerald.evgeniya\Instagram | Євгенія Емеральд з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком

Євгенія Емеральд звинувачує колишнього чоловіка в замаху на її життя.

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За словами Євгенії Емеральд, замах на її життя і життя її охоронця стався 30 жовтня за невідомих обставин. Інцидент, згідно з її заявою, пов'язаний з її колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком, військовим Збройних Сил України. Своїм шокуючим повідомленням вона поділилася у своєму Instagram, що викликало широкий резонанс серед громадськості.

Зазначимо, що Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк одружилися восени 2022 року, за пів року в них народилася донька Афіна. Утім, нещодавно стало відомо про розрив пари.

Євгенію Емеральд та її охоронця намагалися вбити Fullscreen
emerald.evgeniya Instagram

На додаток до інормації про напад на неї, Емеральд розповіла про випадок з іншою жінкою, яка стала жертвою Стіпанюка. Ця дівчина стверджує, що почала отримувати погрози після того, як розповіла свою історію в ефірі програми для телеканалу 1+1. Вона зазначила, що ця потерпіла під охороною, і в разі будь-якого негативного випадку, всі знатимуть, хто відповідальний за ці дії.

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У своєму зверненні до підписників Євгенія Емеральд не надала докладнішої інформації про сам інцидент, залишивши багато запитань без відповіді. Зараз правоохоронні органи зайняті розслідуванням цього випадку, а ЗМІ та фоловери очікують на більше подробиць.

Нагадаємо, що Євгенія Емеральд відповіла на звинувачення чоловіка в зрадах.