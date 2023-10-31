Евгения Эмеральд заявила о покушении на нее и ее охранника (фото)

Евгения Эмеральд обвиняет бывшего мужа в покушении на ее жизнь.

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По словам Евгении Эмеральд, покушение на ее жизнь и жизнь ее охранника произошло 30 октября при неизвестных обстоятельствах. Инцидент, согласно ее заявлению, связан с ее бывшим мужем Евгением Стипанюком, военным Вооруженных Сил Украины. Своим шокирующим сообщением она поделилась в своем Instagram, что вызвало широкий резонанс среди общественности.

Отметим, что Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк поженились осенью 2022 года, через полгода у них родилась дочь Афина. Впрочем, недавно стало известно о разрыве пары.

emerald.evgeniya Instagram

В дополнение к инормации о нападении на нее, Эмеральд рассказала о случае с другой женщиной, которая стала жертвой Стипанюка. Эта девушка утверждает, что начала получать угрозы после того, как рассказала свою историю в эфире программы для телеканала 1+1. Она отметила, что эта потерпевшая под охраной, и в случае какого-либо негативного случая, все будут знать, кто ответственен за эти действия.

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В своем обращении к подписчикам Евгения Эмеральд не предоставила более подробной информации о самом инциденте, оставив много вопросов без ответа. Сейчас правоохранительные органы заняты расследованием этого случая, а СМИ и фолловеры ожидают больше подробностей.

Напомним, что Евгения Эмеральд ответила на обвинения мужа в изменах.