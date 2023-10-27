Евгений Стипанюк убежден, что жена имела отношения с командиром своей роты.

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Украинская защитница Евгения Эмеральд ответила на обвинения мужа в изменах. Слова пока официального мужа Евгения Стипанюка женщина прокомментировала в своем Instagram.

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Эмеральд выложила голосовое сообщение Стипанюка, в котором он признался, что "днепровские бандиты" рассказали ему об изменах жены с "Французом" — командиром роты "Сафари".

"Ох а это зря. Француз это был командир роты "Сафари". Очень уважаемый человек. Жека, Жека, придется за это отвечать", — отметила мама двоих.

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Фото: скріншот Фото: скріншот

Также Евгения добавила, что у "Француза" есть жена и дети, поэтому не она позволит Стипанюку запятнать и его репутацию. Для этого мама двоих детей пошла на шоу "Говорит вся страна", где прошла полиграф.

"Я прошла полиграф. Впоследствии вы узнаете всю правду. Очень сложный, но интересный опыт", — рассказала украинская защитница.

Евгения Эмеральд

Сейчас снайпер активно рассказывает о своем опыте абьюза в отношениях со стороны мужа, пропагандируя женщин не молчать и бороться с этим. Впрочем, официально пара не сможет развестись до весны 2024, пока дочери Афине не исполнится год.

Напомним, экс-возлюбленный Евгении Эмеральд угрожал ей физической расправой.

Также Фокус писал об участии Евгения Стипанюка в шоу "Сердца трех".