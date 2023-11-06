Принц Уильяма озвучил, какое имя выберет после коронации

Королевский редактор и телеведущая Sunday Times Роя Никха сделала громкое заявление по имени принца Уильяма после коронации.

Так, в интервью она рассказала, что принц Уильям намерен оставить свое имя, чтобы ему это не стало. Об этом он рассказал Рое в единственном интервью, которое он дал после получения титула принца, об этом пишет Hello.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Всем известен тот факт, что принц Уэльский — Уильям является прямым потомком королевского престола Великобритании. Рано или поздно он займет почетное место короля. По канонам королевской семьи, после коронации он получит новое имя и будет провозглашен Вильгельмом V.

Однако здесь все не так-то просто. Уже сегодня известно, что принц Уильям не хочет менять своего имени и серьезно настроен отстаивать для коронации имя Уильям.

Есть информация, что принц намерен получить имя Уильяма V.

Даже когда принц носил титул герцога Кембриджского, он продолжал называть себя принцем Уильямом. Все потому, что он очень хочет быть известным как принц Уильям. По его мнению, в американке и в мире его знают и любят именно как принца Уильяма. Его имя и уже сложившаяся репутация важны для будущего короля.

Ройя также предположила, каким королем будет Уильям. "Он будет очень радикальным монархом. Монархия начнет довольно быстро выглядеть совсем иначе. Она очень изменится", – отметила журналистка.

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