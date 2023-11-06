Принц Джордж должен сделать решающий шаг на этой неделе

Уже на этой неделе решится судьба старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Первенец принца и принцессы Уэльских — Джорджа будет сдавать вступительные экзамены в одну из частных школ в Беркшире.

Именно с 6 по 12 ноября 10-летний Джордж будет активно готовиться к испытаниям в частной школе. В этом ему помогает мать, принцесса Кейт.

Спустя важный день в жизни сына Кейт вынуждена была не поехать вместе с мужем на вручение ежегодной премии Earthshot Prize 2023, начатой ​​Уильямом. Впервые через три года принцесса нарушила традицию. Однако в столь важный день она должна поддержать сына.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Известно, что мальчик должен пройти четыре теста по таким предметам, как математика, чтение, понимание и грамматика английского языка, а также вербальное и невербальное мышление.

Всего на прохождение вступительных экзаменов у принца Джорджа будет 2 часа 15 минут. Это стандартное время для всех кандидатов на поступление в учебное заведение.

Поговаривают, что родители принца пока не планируют переводить его в другую школу до 13 лет, однако экзамены мальчику придется сдать уже на этой неделе. Все потому, что такова процедура вступления. За три года до учебы в заведении дети проходят экзамены.

В сети ходят слухи, куда же молодой принц поступит в будущем. Как вариант, Джордж пойдет по пути родителей, поэтому может выбрать колледж Итон в Виндзоре, где учился его отец Уильям, или альма-матер его матери Кейт, колледж Мальборо в графстве Уилтшир.

Отметим, что маленький Джордж начал посещать школу Вестакре Монтессори в январе 2016 года. Тогда Кейт гордо поделилась снимком полуторагодовалого сына.

Обязательное образование Джордж начал получать в Thomas's Battersea в Лондоне в 2017 году. Тогда четырехлетний принц пошел в первый класс вместе с отцом, так как Кейт из-за плохого самочувствия не смогла разделить этот день с сыном. Она тогда была беременна младшим сыном Луи и страдала от утренней тошноты.

Уже в 2019 году к старшему брату присоединилась единственная дочь в семье — Шарлотта. Когда началась всемирная пандемия коронавируса, Джордж и Шарлотта учились в домашних условиях.

Уже в 2022 году дети вынуждены были сменить школу из-за переезда родителей. Сейчас Джордж, Шарлотта и Луи ходят в школу Lambrook в Беркшире.

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