Хайди Клум появилась на красной дорожке в платье от украинского дизайнера

50-летняя немецкая модель Гайли Клум надела откровенный наряд от украинского дизайнера на светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Кадры в сексуальном белом платье, опубликованные моделью на своей странице в інстаграм, создали резонанс в сети.

Известно, что в таком виде модель появилась на галаконцерте LACMA Art+Film 2023 под патронатом Дома Gucci в Музее искусств. Откровенный образ ошеломил мировую элиту. Ее образ признали одним из лучших на красной дорожке по версии VOGUE.

Хайди Клум

Платье в которое была одета Хайди изготовлено из искусственных перьев. Оно имеет откровенный вырез на спине, груди, а также по бокам вдоль всего тела модели. Поэтому на фото хорошо заметны обнаженные бедра Хайди и чуть прикрытая грудь.

Дополнила свой образ Хайди чудесными туфельками и сдержанными украшениями – серьги на ушах и по кольцу на каждой руке. Подчеркнула все это легким и выразительным макияжем и стильной укладкой на голове.

Для образа модель выбрала красный цвет маникюра и педикюра, который удачно подчеркнул общую картинку.

Стоит отметить, что платье, которое одела на себя Гайли, создано в Украине. Ее производителем является украинский бренд с мировым именем Lever Couture. Его уснула уроженка Одессы Леся Верлингьери. В настоящее время этот бренд одевает многих голливудских и мировых звезд. Не исключение и германская модель Гайли Клум.

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