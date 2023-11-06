Бритни Спирс устроила танцы в спортзале, сменив три топа (видео)

Несмотря на одиночество, Бритни продолжает танцевать.

41-летняя американская певица продолжает праздновать успех своей книги "Женщина во мне" и не прекращает публиковать фото танцев в Instagram. В одном из последних постов артистка поделилась сразу тремя видео с танцами, записанными в студии рядом со спортзалом. На заднем фоне можно увидеть спортивные снаряды и мужчин, однако Спирс не обращает на них внимания и самозабвенно танцует перед телефоном.

На ней – белые микрошорты и желто-белый топ. Затем в каждом следующем видео Бритни переодевает топ, надев сначала красный, потом желтый, а в конце у нее на ногах появляются ее белые сапоги на невысоком каблуке.

Движения певицы традиционные резкие и хаотичные, однако она выглядит весьма довольной собой и улыбается в камеру.

"Вчера Кот в сапогах", – подписала она кадры.

Мемуары певицы, согласно данным продаж, были проданы тиражом 1,1 миллиона копий только в США за первую неделю.

"Я вложила всю душу и сердце в мемуары, и я благодарна своим поклонникам и читателям по всему миру за их непоколебимую поддержку", — сказала Спирс в заявлении, опубликованном издательством Gallery Books, подразделением Simon & Schuster.

Данные о продажах включают предварительные заказы, продажи печатных изданий, электронных книг и аудиокниг.

"Женщина во мне", вышедшая 24 октября, получила высокую оценку критиков как убедительное повествование о ее восхождении к мировой славе и ее продолжающейся борьбе.

В книгу вошли рассказы об опеке, которая на протяжении многих лет позволяла ее отцу контролировать большую часть ее жизни, а также о том, что она сделала аборт, встречаясь с Джастином Тимберлейком более 20 лет назад.

В день публикации Бритни написала в Instagram, что ее книга стала "самыми продаваемыми мемуарами о знаменитостях в истории".

По словам новоиспеченной писательницы, она планирует поработать над новой книгой, где расскажет о своих отношениях с Сэмом Асгари.

Ранее Фокус писал, что Спирс назвала его "подарком Бога".