7 ноября 2023 года: мученика Феодота - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и лениться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Феодота. Он и еще 30 мучеников пострадали за свою веру и проповедование христианства. Язычники их пытали и заставляли отречься от Бога, но ничего не удалось, из-за чего мученикам отрубили голову.

Что нельзя делать 5 ноября:

ссориться;

лениться;

заключать сделки .

Народные поверья и приметы:

кричат галки – ждите снегопад;

влажная земля — в следующем году будет хороший урожай;

гололедица — такая погода еще долго продержится.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

Родились в этот день:

1867 год — Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911);

1913 год — Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957);

1936 год — Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.

А также в этот день: