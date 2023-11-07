Белла Хадид поздравила отца с днем рождения (фото)

Застройщик элитных отелей и особняков Мохаммед Хадид отметил 75-летие.

27-летняя американская супермодель Белла Хадид поздравила отца Мохаммеда с днем рождения. Снимками и словами звезда подиумов палестинского происхождения делится в своем Instagram с более 60 млн подписчиков.

6 ноября 2023 года американскому застройщику Мохаммеду Хадиду исполнилось 75 лет.

"С днем рождения моего папу. Рожденный в Назарете, Палестина, 6 ноября 1948 года", — написала дочь именинника. Отметим, что сейчас Назарет относится к территории Израиля. Его считают третьим по значимости для христиан городом после Иерусалима и Вифлеема.

На первом фото модель стоит под руку с отцом, на втором она продемонстрировала их одинаковый цвет глаз, а на третьем именинник позирует в деловом костюме возле флага Палестины.

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Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Отметим, что, кроме Беллы, у Мохаммеда Хадида есть дочери Джиджи, 28, Алана, 38, Мариэль, 43, и 24-летний сын Анвар. Публично они поддерживают Палестину.

Мохаммед Хадид с дочерью Беллой Фото: Getty Images

Напомним, 38-летняя дочь Мохаммеда Хадида дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о поддержке Палестины старшей сестрой Беллы Джиджи Хадид.