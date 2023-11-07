Звезда "Игры престолов" Джек Глисон снимется в украинском фильме

Ирландский актер Джек Глисон мечтает сыграть Владимира Ивасюка.

Ирландский актер Джек Глисон, получивший известность благодаря роли в известном сериале "Игра престолов", выразил желание сняться в украинском фильме. Во время одного из мероприятий общественной организации в Лондоне он рассказал о своих планах. Об этом сообщает УНИАН.

По словам режиссера будущего фильма, Ксении Бугримовой, актер заинтересован в роли Владимира Ивасюка, хотя она сама предлагала ему сыграть Григория Сковороду.

Бугримова отметила, что материал уже был отправлен актеру, а его агенты сейчас рассматривают предложение с юридической точки зрения, что открывает возможность для реализации этого проекта.

Недавно Джек Глисон также прочитал стихотворение украинского поэта, что подчеркивает его интерес и сотрудничество с украинской культурой. Кроме того, известно, что актер активно поддерживает украинцев в борьбе с российской оккупацией, приезжая в Украину и оказывая помощь украинским военным. На мероприятии в Лондоне, актер Джек Глисон поддержал украинцев, прочитав стихотворение "Плеер" (Headphones) Сергея Жадана на английском языке. Он выбрал это стихотворение сам из многих других вариантов, которые ему предложили организаторы мероприятия.

Напомним, что Джек Глисон принял участие в благотворительном аукционе и пригнал пикап для ВСУ.