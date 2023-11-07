Дженнифер Лопес показала обстановку своего роскошного особняка за 60 млн долларов

Певица опубликовала редкие фотографии своего нового шикарного имения с серебряным и золотым декором.

Дженнифер Лопес наконец-то дала поклонникам возможность заглянуть в свой новый мега-особняк стоимостью 60 миллионов долларов, который она делит с мужем Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail.

Дива показала роскошный интерьер, позируя в коридоре, готовясь к яркому мероприятию LACMA Gucci в Лос-Анджелесе в субботу.

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Ее дом, который они с Беном купили в мае этого года, отделан в белых тонах с серебряными и золотыми акцентами.

Особняк Дженнифер Лопес

Это не первый раз, когда она показывала свой огромный дом: ранее Лопес снимала видео у себя на кухне, позировала в гостиной и на террасе с видом на пейзажный бассейн.

Особняк Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Фото: Скриншот

Голливудская влиятельная пара приобрела дом в начале этого года и переехала этим летом, а Джей Ло наблюдала за перестройкой и ремонтом.

С парой также живут близнецы-подростки Дженнифер Лопес — Макс и Эмма, которых она делит с бывшим мужем Марком Энтони. Бен разделил опеку над своими тремя детьми — Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем с бывшей женой Дженнифер Гарнер, и они тоже часто бывают в новом доме отца.

По данным TMZ, этим летом супружеская пара отдала за особняк площадью 46 000 квадратных футов 60,85 миллиона долларов.

Сделка заняла всего одну неделю, и пара заплатила почти 15 миллионов долларов ниже запрашиваемой цены в 75 миллионов долларов.

Особняк Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Впервые белый дом в современном стиле появился на рынке в 2018 году за 135 миллионов долларов, но эта цена была снижена почти вдвое, когда он был повторно зарегистрирован в этом году.

Дом, называемый "поместьем Уоллингфорд", расположен на мысе площадью 5 акров и может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

В листинге указано, что он был "недавно перестроен и расширен" и имеет гараж на 12 машин и парковку на 80 мест.

На территории также есть "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью 5000 квадратных футов, дом для смотрителя и дом охраны с двумя спальнями.

Благодаря крытому спортивному комплексу Дженнифер имеет в своем распоряжении полноценный тренажерный зал, а также площадки для баскетбола, пиклбола и боксерский ринг.

Также в новом имении Джей Ло есть спортивный зал, а также полноценный парикмахерский и маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, виски-бар, а также сауна и массажные кабинеты.

В октябре было замечено, как в новое жилище Бена и Дженнифер перевезли кучу мебели, картин и скульптур.

Ранее Дженнифер Лопес продала свой особняк за 34 миллиона долларов.