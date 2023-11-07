Принцесса Беатрис в платье любимого бренда Кейт Миддлтон посетила вечеринку в Нью-Йорке

Принцесса Беатрис сделала выбор в пользу дорогого, но очень эффектного наряда.

34-летняя принцесса Беатрис, как оказалось, тоже неравнодушна к блестящим платьям британского бренда The Vampire's Wife, которые неоднократно выбирала для торжественных мероприятий Кейт Миддлтон. Королевская особа вместе с матерью, Сарой Фергюсон, появилась на вечеринке в Нью-Йорке в роскошном платье The Sky Rocket стоимостью 2500 фунтов стерлингов. Наряд из металлизированного темно-синего шелка, плечи с объемными рукавами и романтическая юбка с рюшами напоминали чистый старый голливудский гламур. Фотографиями принцессы поделилась у себя в Facebook визажист Беатрис Кларисса Луна.

Ее мать была в черном платье с кружевными вставками и короткими рукавами-фонариками, а образ Сары дополняли бриллиантовые серьги.

Принцесса Беатрис с матерью Сарой Фергюсон Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

В последнее время Беатрис все чаще становится объектом похвалы со стороны модных критиков, которые отмечают, как изменился ее стиль. Многие отмечают, что это произошло после ее брака с итальянски аристократом, дизайнером и застройщиком Эдоардо Мапелли Моцци. С тех пор как Беатрис вышла замуж в 2020 году, она стала одеваться гораздо эффектнее и стильнее.

Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

Как уже говорилось выше, пристрастие принцессы Беатрис к британскому модному бренду The Vampire's Wife разделяет и принцесса Уэльская, в гардеробе которой есть несколько роскошных, элегантных и женственных моделей от дизайнера и владелицы бренда Сьюзи Кейв.

Кейт Миддлтон в платье от The Vampire's Wife на Карибах Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, как принцесса Беатрис из посмешища превратилась в модную икону.