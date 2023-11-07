Дочь вместо жены: Канье Уэст отправился в Дубай без Бьянки Цензори, но с Норт (видео)

Отец и дочь прогулялись по торговому центру, держась за руки.

46-летний американский рэпер Канье Уэст отправился в Дубай в компании своей 10-летней дочери Норт, оставив жену, Бьянку Цензори, дома. Музыканта и его первенца видели гуляющими за руки в торговом центре, пишет Page Six.

И отец, и дочь были полностью в черных нарядах. Один из очевидцев написал в соцсети, что "просто случайно проехал на эскалаторе рядом с Канье и Норт в торговом центре Дубая"

Кроме Дубая, они посетили Саудовскую Аравию.

Пока Норт и Канье отдыхают на другом континенте, Бьянка времени не теряет и тусуется в компании своих друзей. В Instagram одна из подруг девушки поделилась селфи в зеркале, где запечатлена и Цензори. На ней черный топ с очень глубоким и откровенным вырезом на груди и меховая шапка.

Бьянки не было, и когда Канье с сыном Сейнтом посетили футбольный матч "Милана" против "Дженоа" в Италии.

Недавно стало известно, что жена музыканта очень рассердилась на бывшую жену Уэста, Ким Кардашьян, которая в одном из эпизодов семейного реалити-шоу заявила, что отец ее четырех детей живет в квартире без охраны. По мнению Цензори, своими словами Ким подвергает детей рэпера опасности, поскольку после ее слов теперь многие знают, что дети знаменитостей могут в любой момент остаться без защиты.

Ким Кардашьян говорит об аскетизме Канье

Канье и Бьянка поженились в декабре прошлого года. Это произошло вскоре после того, как артист развелся с Ким Кардашьян. Свадьба пары была тайной.

В августе и сентябре этого года супруги были в Италии, где Бьянка вызвала шквал недовольства местных жителей своими непристойными нарядами, а затем рэпер и вовсе схлопотал пожизненный бан от лодочной компании в Венеции после того, как на глазах у туристов предался любовным утехам с женой.

Ранее Фокус писал, почему Норт мечтает жить со своим отцом в скромной квартире.