Кубики на животе. Тренер назвала простой способ убрать живот и привести в тонус пресс

Четко очерченный подтянутый пресс — это цель, к которой стремятся многие, и ни для кого не секрет, что сильный корпус не только отлично выглядит, но и способствует общему физическому здоровью.

Несмотря на то, что путь к рельефному прессу может показаться долгим и пугающим, существуют удивительно простые и эффективные способы привести в тонус эту важную группу мышц. Личный тренер и тренер по питанию Эшли Каслберри поделилась простым способом привести в тонус свой пресс, показав, что сочетание нескольких упражнений является идеальным рецептом для формирования сильных и четких мышц живота. Об этом пишет She Finds.

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Как легко привести в тонус пресс

Фото: Freepik

Хотя, на первый взгляд, это может показаться трудным, но путь к достижению подтянутого пресса может оказаться на удивление доступным. Включив комбинацию таких упражнений, как планка, скручивания и техника работы с медицинским мячом (медицинболом), вы можете эффективно формировать мышцы живота. Планка задействует весь корпус, обеспечивая прочную основу для силы брюшного пресса, а скручивания воздействуют на косые мышцы, помогая определить линию талии. Выполнение упражнений с набивным мячом еще больше повышает стабильность корпуса и выносливость.

Каслберри подробно описывает, как легко добиться подтянутого корпуса, включив этот трехэтапный процесс.

"Во-первых, сделайте планку. Из положения отжимания задействуйте корпус, притягивая пупок к позвоночнику. Удерживайте 30–60 секунд, постепенно увеличивая удержание. Как бывший бодибилдер и тренер, я знаю планку. Нацеливайте все основные мышцы на сильный и подтянутый живот", — говорит тренер.

Фото: Freepik

Она продолжает: "Далее, велосипедные скручивания отлично подходят для формирования прямых и косых мышц живота. Лежа на спине, поднесите противоположный локоть к колену, вращая педали. Я часто демонстрирую это движение во время тренировки клиентов, поскольку оно очень эффективно. Наконец, вращайте медицинский мяч из стороны в сторону, чтобы попасть в эти косые мышцы". Это так просто!

Каслберри предоставила ценную информацию о достижении этой фитнес-цели, разбив этот процесс на три простых и легких шага. Сочетая планку, скручивания и упражнения с медицинским мячом, вы можете эффективно формировать мышцы живота.

Фото: Freepik

Планка является краеугольным камнем этого упражнения, задействуя весь корпус для создания прочного фундамента силы. Скручивания воздействуют на прямые и косые мышцы живота, обеспечивая отличный результат в области определения талии. Включение набивного мяча еще больше повышает стабильность корпуса.

Следуя советам Каслберри и регулярно делая эти простые, но эффективные упражнения, вы станете на путь к подтянутому животу, одновременно улучшая осанку и общее физическое самочувствие.

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Ранее Фокус писал о том, что для того чтобы иметь идеальное тело, не обязательно использовать сложное оборудование, главное – это желание и простые, но эффективные упражнения, которые подтянут живот и сделают стройной талию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.