Меган Маркл и принц Гарри обижены на Чарльза III

Вскоре король Великобритании празднует юбилей, где соберутся его близкие люди.

Меган Маркл и принц Гарри всерьез обижены на короля Чарльза III. Об этом пишет Daily Mail.

14 ноября 2023 года британский монарх отпразднует 75-летие. Сообщалось, что его младший сын с женой отказались приехать. Впрочем, как оказалось, Сассекские даже не получать письма или звонка из Букингемского дворца.

Кроме официальных мероприятий, планируется роскошный ужин для близких именинника в резиденции Кларенс-хаус, что в Лондоне.

"Они не получали никаких приглашений и не знали ни о каких торжествах, пока не появились эти истории. Я уверен, что герцог найдет способ связаться с ним приватно, чтобы поздравить Его величество с днем рождения, как он всегда делал", — рассказывает источник издания.

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Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

На коронацию отца Гарри прибыл сам, без Меган Маркл. Тогда, 6 мая 2023 года, его сын Арчи праздновал 4-й день рождения, поэтому отец двоих детей недолго задержался в Европе, сразу вылетев в США к семье.

Принц Гарри на коронации отца Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри надел свои военные медали, поздравляя американских ветеранов.

Также Фокус писал о будущих мемуарах дяди Кейт Миддлтон, в которых он планирует раскрыть секреты Сассекских.