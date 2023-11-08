"Заблокировали карточки и вызвали в военкомат": участница шоу "Супермама" подала в суд на бывшего мужа

Анастасия Арбузова рассказала, как проучила бывшего мужа.

Участница проекта "Супермама", блогер и исполнительница Анастасия Арбузова подала в суд на бывшего мужа, который отказывается помогать ей в воспитании дочери Маши. Об этом она рассказала в своем Instagram.

"И тогда на него я так разозлилась, позвонила адвокату и подала на него на алименты. Он мне не поверил, что я подала на него на алименты. Ему начислили алименты за год. Плюс на эти алименты ему насчитали пеню, заблокировали все банковские карты и еще вызвали в военкомат. Так таким мужчинам и надо, ведь они должны знать: если наплодили тех детей, они должны за них брать ответственность", – объяснила свое решение Анастасия.

Анастасия Арбузова

По словам Арбузовой, ее бывший муж отказался поддерживать ее финансово:

"А хотите, я вам расскажу, что будет с вашим мужем, если он не будет платить алименты? Поэтому рассказываю эту историю. Когда началась война, я уехала в Австрию, и жила исключительно на выплаты австрийского государства. И я звоню своему бывшему мужу и говорю, слушай, перешли мне какие-то деньги, потому что я не справляюсь. Он сказал, что если мне нужны деньги, то я могу пойти и заработать их", — рассказала блогер.

Напомним, что Бритни Спирс скоро перестанет платить алименты старшему сыну Шону.