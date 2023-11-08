Девушка Тараса Цимбалюка рассказала, живут ли они вместе (фото)

О романе знаменитостей стало известно в конце 2022 года.

Девушка украинского актера Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина рассказала, живут ли они вместе. Ресторатор накануне ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram.

Готочкина рассказала, что они с Цымбалюком живут вместе, когда она в Киеве. Впрочем, девушка актера часто находится в Польше, поскольку имеет там бизнес.

"Когда я в Киеве, то да, живем вместе", — призналась возлюбленная звезды сериала "Связь".

В частности, она рассказала, что влюбленные вместе уже второй год.

"С Тарасом мы уже год вместе, пошел второй год. Иногда кажется, как будто мы только что познакомились", — поделилась с фолловерами ресторатор.

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Светлана Готочкина Фото: Скріншот Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк Фото: Скріншот

О романе украинских знаменитостей стало известно в конце 2022 года. За несколько месяцев до этого актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко через год после свадьбы.

Тарас Цимбалюк известен по многим украинским фильмам и сериалам, среди которых "Черный ворон", "Связь", "Крепостная", "СуперКопы", "Поймать Кайдаша" и другие.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

Напомним, Тарас Цимбалюк показал фото со Светланой Готочкиной "для семейного архива".

Также Фокус писал о том, как познакомились Готочкина и Цимбалюк.