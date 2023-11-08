Носят Риши Сунак и принц Гарри: все о самом популярном джемпере этой осени

Трикотажные джемперы с молнией в четверть — это основной элемент мужского гардероба этой осени.

Осень – это лучшее время в году, чтобы носить "самый консервативный предмет одежды за всю историю", как его окрестили пользователи Твиттера. У большинства мужчин наверняка есть такой в ​​гардеробе. А такие иконы мужской моды, как принц Уильям и Риши Сунак популяризуют этот предмет гардероба. Об этом пишет Telegraph.

Статистика показывает, что в этом сезоне свитера с застежкой-молнией на четверть продавались на 63 процента больше, чем стандартные старые свитера с круглым вырезом. Вы можете купить модель на любой бюджет – от Fendi до Marks & Spencer.

Риши Сунак в джемпере на молнии

В королевской семье Великобритании принцы Гарри и Уильям оба являются их поклонниками. Враждующие братья, вероятно, являются любителями свитеров с молниями по одной и той же причине: это самая формальная версия трикотажа, которую может носить мужчина, потому что джемпер этого фасона позволяет демонстрировать воротник рубашки. Впрочем, принц Уильям носит похожую модель на пуговицах.

Таким образом, джентльмен в свитере выглядит официально и элегантно. Это трикотажный эквивалент демонстрации того, что ты хороший парень, а не один из этих чуваков в неряшливом старом рыбацком свитере, или любитель толстовок с капюшоном. Среди других любителей джемперов с молнией — менеджер "Арсенала" Микель Артета и Дэвид Бекхэм .

А еще есть политики, которые их любят. Твиттер ожил еще в марте, когда Риши Сунак был сфотографирован в трикотажной одежде на молнии на три четверти. Особая модель Сунака — серый свитер от Ralph Lauren с фирменным воротником на молнии на четверть. Также у него есть синий джемпер.

Принцы Уильям и Гарри, а также Микель Артета любят эту модель джемпера Фото: telegraf

Джемпер на молнии был популярен последние 50 лет или около того.

Модные критики считают его сейчас новым свидетельством богатства. Оставьте менеджерам среднего звена позировать в сшитых на заказ костюмах: настоящее влияние и власть высшего уровня носят превосходный трикотаж.

Так что неудивительно, что Риши Сунак предпочитает модели от Ральфа Лорена, короля стиля преппи, который создал монолитный бренд, продающий всему миру американскую мечту Лиги плюща.

Можно посмеяться над идеей того, что ваша одежда говорит о ваших политических взглядах, но мода по своей сути политична, и есть определенные предметы одежды, которые мы ассоциируем с определенными политиками. Например, бантики и жемчуг Маргарет Тэтчер, или леопардовые балетки Терезы Мэй. Динамичные, энергичные костюмы Тони Блэра были неотъемлемой частью его имиджа.

Так что если вы хотите выглядеть как самые элегантные джентльмены-тори из Консервативной партии, выбирайте джемпер на молнии.

Напомним, ранее друг королевы Камиллы раскритиковал принца Уильма и Кейт Миддлтон за их любовь к синему цвету.