Друг королевы Камиллы раскритиковал любовь Кейт Миддлтон к синему и голубому

Звездный дизайнер интерьеров Ники Хаслам назвал модный выбор принца Уильяма и его жены "бесконечно скучным".

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Звездный дизайнер Ники Хаслам , родившийся у одной из крестниц королевы Виктории, раскритиковал стиль принца Уильяма и Кейт Миддлтон, заявив, что в их нарядах слишком много синего и голубого. Ранее Ники Хаслам общался с принцессой Дианой, работал на короля Чарльза, является хорошим другом королевы Камиллы и однажды пел перед королевой Елизаветой. Об этом пишет Daily Mail.

И язвительного дизайнера интерьеров принц и принцесса Уэльские не впечатлили. 84-летний Хаслам обвиняет наследника престола и его жену в том, что они ведут себя "ребячески" и одеваются как манекены в витрине универмага.

Семья принца Уильяма Фото: Getty

Он настолько разочарован, что включил их в свой "Общий список", игриво-снобистский сборник вещей, которые причиняли ему страдания за последний год.

Список напечатан на кухонном полотенце, или, как он его называет, "сохнущей ткани", которое он продает своим друзьям по 40 фунтов за штуку.

Ники Хаслам со своим "списком"

Пункт обозначен как "Уэльсы в синем", имея в виду то, что они носили одежду согласованного цвета.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"Вы видите бесконечные фотографии всей семьи в различных оттенках синего. Это обычное дело. Так странно видеть всю семью в синем. Разве маленькая принцесса Шарлотта не хотела бы носить белое?", — отметил Ники Хаслам.

"Это должно наводить на мысль о спокойной принадлежности к высшему классу, а это так скучно. Если посмотреть старые фотографии, то у членов королевской семьи была замечательная экзотическая одежда. Но теперь они выглядят как манекены в витрине", — отмечает Хаслам.

Говоря об Уильяме и Кэтрин, он говорит: "Они занимаются ребяческими делами, например, играют в футбол и другие игры. Они не ходят на литературные обеды, не читают необычные книги и не ходят в театр".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Хаслам, среди клиентов которого были сэр Мик Джаггер и сэр Род Стюарт, также осуждает Уимблдон, говоря, что теперь этот популярный теннисный турнир изменился и перестал быть гламурным.

Он настаивает на том, что королеву Камиллу позабавит его список: "Думаю, она посмеется над этим. Она утонченная, начитанная и с отличным чувством юмора".

Ники Хаслам

В 2018 году Хаслам уже называл Меган Маркл и принца Гарри скучными. А говоря об отсутствии отца Меган на ее свадьбе в Виндзоре, он сказал: "Было бы ужасно, если бы он там был. Члены королевской семьи, вероятно, не знали бы, как с ними обращаться".

Он сделал исключение для матери Меган, Дории Рэгланд, сказав: "Ее мать была необычным человеком".

Хаслам также раскритиковал свадебное платье Меган от Живанши стоимостью 200 000 фунтов стерлингов, созданное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images

"Мне не очень понравилось ее платье, оно, среди прочего, не подошло по размеру. Оно должно было быть создано из более тонкого материала. Казалось, что его сшили из бетона", — заявил Хаслам.

Ранее принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали самой стильной парой в мире за 2023 год. Оценка аутфитов знаменитостей базировалась на анализе более пяти миллионов публикаций в сети и поисковых запросов в Google.